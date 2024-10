Devant la 4 ème Commission de l'Assemblée générale des Nations unies: Plusieurs pays réitèrent leur soutien au Plan d'autonomie

Commonwealth de la Dominique



Le Commonwealth de la Dominique a réaffirmé, mardi à New York, son "plein soutien" au plan d’autonomie au Sahara, le considérant comme "la base" pour une solution réaliste et pragmatique à ce différend régional.



"La Dominique soutient pleinement le plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc pour mettre fin au conflit du Sahara et le considère comme la base de la solution réaliste et pragmatique vers la stabilité et la paix dans la région", a souligné l’ambassadeur Philbert Aaron, représentant permanent du Commonwealth de la Dominique à l’ONU, devant la 4è Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Il a, dans ce cadre, relevé que plus de 107 pays apportent leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie.



Exprimant le "plein soutien" de son pays au processus politique mené sous l’égide de l’ONU en vue de parvenir à une solution réaliste, pragmatique et mutuellement acceptable à ce conflit régional, il a souligné le rôle du Secrétaire général des Nations Unies pour faire avancer les efforts vers un règlement de cette question conformément aux recommandations du Conseil de sécurité.



Il a également mis en avant le rôle de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain dans la relance du processus politique.

Le diplomate a, par la même, renouvelé l’appel de son pays à un engagement continu du Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le "polisario" dans le processus des tables rondes, conformément à la résolution 2703 du Conseil de sécurité.



L’ambassadeur de la Dominique a saisi cette occasion pour saluer le Maroc pour ses efforts visant à promouvoir le développement au Sahara marocain, en permettant d’y améliorer la qualité de vie et d’offrir de larges opportunités aux populations locales. "Le développement du Sahara s'est manifesté par l'amélioration des infrastructures et des soins de santé, de l'éducation et du logement", a-t-il ajouté.

Il a, par ailleurs, salué l’adhésion du Maroc au cessez-le-feu et aux accords militaires qui vont contribuer davantage à la paix dans la région.



Guinée équatoriale



La Guinée équatoriale a réaffirmé son soutien aux efforts déployés par le Maroc pour trouver une solution politique juste et durable à la question du Sahara, tout en qualifiant l’initiative d’autonomie de "solution réaliste, pragmatique" à ce différend régional.



“Il est important de saluer les efforts constamment déployés par le Maroc ainsi que son attachement à promouvoir un dialogue constructif qui aboutisse à une solution politique juste et durable qui permettra un développement durable et prospère au Sahara”, a souligné le représentant de la Guinée équatoriale devant la 4è commission de l’AG de l’ONU.

Il a relevé que cet engagement se reflète dans les mesures prises en faveur de la promotion de la dynamique socio-économique à la faveur du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud lancé en 2015. Ce modèle a grandement contribué à l’autonomisation de la population locale et l’amélioration de l’indice de développement humain dans la région, a-t-il dit.



Le diplomate a également salué l'initiative marocaine d’autonomie qualifiée de sérieuse et crédible dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007, notant que cette initiative, qui est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, représente une “solution réaliste et pragmatique” au différend régional autour du Sahara.



Il a en outre mis en avant les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain visant la relance du processus politique sous l'égide exclusive du Secrétaire général et l'aboutissement à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable à ce conflit.

Par la même occasion, le diplomate a réitéré l’appel de son pays en faveur de la reprise du processus des tables rondes, dans le même format et avec les mêmes participants.



République dominicaine



La République dominicaine a réitéré, à New York, son soutien aux efforts du Maroc en faveur d’une solution politique crédible et acceptable au différend régional autour du Sahara marocain.



S’exprimant lors d’une réunion de la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, la représentante de la République dominicaine Carla Carlson Consejera a également salué les efforts du Secrétaire général de l’ONU afin de parvenir avec les parties concernées à une solution réaliste et durable.



Elle a également mis en avant le travail de S. Mistura, visant à faciliter la relance du processus politique sous les auspices du Secrétaire général.

La diplomate a enfin invité toutes les parties à préserver l’esprit de coopération pour aboutir à une solution politique durable pragmatique, réaliste et de compromis à ce conflit artificiel.



Union des Comores



L'Union des Comores a salué, mardi à New York, la forte dynamique de soutien international à l'initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour mettre un terme au différend régional autour du Sahara.



“Nous saluons avec enthousiasme l’élan dynamique et fort au niveau international en faveur du plan d’autonomie, avec le soutien d’une centaine de pays qui considèrent cette initiative comme une base réaliste et solide pour une solution politique” à ce conflit artificiel, a souligné mardi le représentant comorien devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU.



Il a, dans ce cadre, qualifié l’initiative marocaine de "proposition sérieuse et crédible" pour une solution de compromis et durable, d'autant plus qu’elle est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et respecte pleinement les paramètres définis par le Conseil de sécurité.



Le diplomate s'est félicité également de l’ouverture de plusieurs consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, ce qui représente, selon lui, une preuve supplémentaire de l’adhésion internationale à la stabilité et aux opportunités économiques offertes par les provinces du Sud du Royaume.



Par la même occasion, il a mis en avant les investissements “considérables” engagés par le Maroc dans ses provinces sahariennes, notant que cette dynamique témoigne de l’engagement du Royaume en faveur de l'autonomisation des populations locales sur les plans politique, économique et social.



“Ces efforts ont permis d’améliorer de manière substantielle la situation des droits de l'homme dans la région”, a-t-il dit, tout en saluant la participation active de représentants du Sahara marocain démocratiquement élus aux séminaires régionaux du C24 et à ses sessions annuelles, ainsi qu'aux tables rondes de Genève.



Sahara: Sainte-Lucie



Sainte-Lucie a réaffirmé, mardi à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme “la solution de compromis” au différend régional autour du Sahara marocain.

Intervenant devant les membres de la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le représentant de Sainte-Lucie, Carlton Ronnie Henry, a souligné que cette initiative, qualifiée de sérieuse et crédible dans les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007, est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale.



Il a, dans ce cadre, appelé à la reprise du processus des tables rondes avec les mêmes participants, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”, et ce conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris la 2703.



Réitérant le soutien à une solution juste et mutuellement acceptable entre les parties à travers le dialogue, le diplomate a indiqué que son pays appuie les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel visant à faciliter le processus politique en cours.



Burkina Faso



Le Burkina Faso a réaffirmé, à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, présentée par le Royaume en 2007 en vue de mettre un terme au différend régional autour du Sahara.



Le représentant du Burkina Faso a souligné, devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, que son pays “adhère et réaffirme son soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie, pour laquelle le Conseil de sécurité s'est félicité des efforts accomplis par le Maroc”.

Ces efforts, a-t-il dit, contribuent de manière significative à la qualité de vie des populations des provinces du Sud du Royaume.



Il s’est également réjoui de la dynamique internationale en faveur de la marocanité du Sahara reflétée par l'ouverture d’une trentaine de Consulats généraux dans la région, y compris celui du Burkina Faso.

Le diplomate a, par ailleurs, mis en avant les efforts déployés par la MINURSO pour assurer la stabilité du cessez-le-feu.



Le Burkina Faso a, par la même, renouvelé son soutien au processus politique mené sous l'égide du Secrétaire général des Nations Unies pour parvenir à une solution politique réaliste, durable et de compromis au différend régional sur le Sahara, tel que recommandé par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007.



Après avoir exprimé le soutien ferme de son pays au processus politique mené sous l’égide exclusive du Secrétaire général de l’ONU pour parvenir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara, le diplomate a appelé à l’accélération de la reprise des tables rondes sous le même format et avec les mêmes participants, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”.



Saluant le rôle de la MINURSO dans la surveillance du cessez-le-feu, l'intervenant a aussi indiqué que le Maroc continue à respecter pleinement cet accord et à coopérer activement avec la Mission onusienne.

Il a enfin exhorté les autres parties à revenir au cessez-le-feu et à cesser toute action pouvant nuire au processus politique onusien.



République de Guinée



La République de Guinée a réitéré, à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, la “bonne base” pour une solution de compromis au différend régional autour du Sahara.



Cette proposition sérieuse et crédible est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité, a souligné lundi l’ambassadeur représentant permanent de la République de Guinée à l’ONU, Paul Goa Zoumanigui devant à la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies.



Il s’est félicité à ce propos de la forte dynamique internationale dont jouit le plan d’autonomie, rappelant qu’une trentaine d’Etats membres de l’ONU, dont la République de Guinée, ont décidé d’ouvrir des consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla.

Evoquant la dynamique socio-économique en cours dans les provinces du Sud, le diplomate a salué les investissements engagés dans cette partie du Royaume qui “contribuent à l’autonomisation des populations au niveau politique, économique et social ainsi qu’en matière des droits de l’Homme”.



Il a, en outre, mis en avant les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara visant une reprise rapide du processus des tables rondes avec le même format et les mêmes participants, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario” conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la 2703.

Il a ajouté que son pays apprécie la participation pour la 16è année consécutive des représentants du Sahara marocain élus démocratiquement au séminaire régional du Comité des 24 de l’ONU, ainsi qu'à la session annuelle du C24 et aux tables rondes de Genève.



Le représentant de la République de Guinée a, par ailleurs, appelé au respect du cessez-le-feu, à la cessation de toute obstruction de mouvement et des activités opérationnelles de ravitaillement de la MINURSO.



Tout en déplorant les conditions humanitaires dans les camps de Tindouf, le diplomate a appelé au respect des droits fondamentaux des populations des camps de Tindouf, particulièrement les femmes et les enfants.



Il a, à cet effet, insisté sur la nécessité urgente de procéder à l’enregistrement et au recensement des populations de ces camps conformément au droit international humanitaire, au mandat du HCR et aux recommandations du SG de l’ONU et à toutes les résolutions du Conseil de sécurité.



Sierra Leone



La Sierra Leone a réaffirmé, devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara.



Intervenant lors d’une réunion de la Commission tenue lundi à New York, le représentant permanent adjoint de la Sierra Leone à l’ONU, l’ambassadeur Amara Sowa a souligné que son pays soutient l’initiative d’autonomie que le Conseil de sécurité qualifie de sérieuse et crédible dans ses résolutions successives depuis 2007.



Le diplomate sierra-léonais s’est félicité du développement socio-économique et infrastructurel en cours dans les provinces du Sud du Royaume, soulignant que cette dynamique a favorisé l’autonomisation des populations locales et l’amélioration de l’indice de développement humain dans la région.



M. Sowa a, par ailleurs, exprimé le soutien indéfectible de son pays au processus politique mené sous l’égide du Secrétaire général de l'ONU, avec la facilitation de son Envoyé personnel pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable, mutuellement acceptable et de compromis.



Dans ce contexte, le diplomate a souligné que la Sierra Leone soutient la reprise du processus des tables rondes sous le même format et avec les mêmes participants, conformément à la résolution 2703 du Conseil de sécurité, estimant que ce processus permettra d’améliorer la communication et conduira à un règlement pacifique de ce différend régional.



Il a, en outre, salué le rôle des Commissions régionales du Conseil national des droits de l'homme à Laâyoune et Dakhla, ainsi que l’interaction du Maroc avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, comme souligné dans la résolution 2703 du Conseil de sécurité.



Il a, de même, exprimé le soutien de son pays à la MINURSO et sa contribution à la création et au maintien du calme et de la stabilité dans la région, en soulignant la nécessité de continuer à appuyer la Mission dans l’exercice de ses fonctions de surveillance du cessez-le-feu, comme le prévoit la résolution 2703 du Conseil de sécurité. Le diplomate a aussi salué la coopération continue du Maroc avec la Mission onusienne.



L'ambassadeur a, par la même, appelé au respect de l’accord de cessez-le-feu, notant que toute renonciation à cet accord est une violation des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité et une entrave à la reprise du processus politique.

Et de conclure en invitant toutes les parties à s’engager de bonne foi et dans un esprit de compromis, dans le processus politique mené sous les auspices du Secrétaire général de l'ONU.



Salvador



Le Salvador a réaffirmé, à New York, son soutien aux efforts déployés par le Maroc pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable au différend régional autour du Sahara marocain.

S'exprimant lundi devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, la représentante du Salvador à l’ONU a salué à cet effet l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc que le Conseil de sécurité qualifie de crédible et sérieuse dans ses résolutions adoptées depuis 2007.

La diplomate s’est, en outre, félicitée des efforts déployés par l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara visant à faciliter le processus politique mené sous l’égide exclusive du Secrétaire général des Nations Unies.



Gabon



Le Gabon a réaffirmé, à New York, son appui à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie présenté par le Royaume pour mettre un terme à ce différend régional.

“Je tiens à réaffirmer l’appui du Gabon à la marocanité du Sahara, à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du Royaume du Maroc”, a souligné le représentant du Gabon lors d’une réunion lundi de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Il a, par la même, réitéré le soutien de son pays à l’initiative “solide” d'autonomie qui présente des perspectives “rassurantes”, permettant non seulement de mettre fin à l’impasse actuelle mais aussi de parvenir à une solution politique qui soit à la fois acceptable et crédible à ce différend régional.



Le diplomate a mis en avant à cet effet le soutien international grandissant au plan d’autonomie, notant que plus d’une centaine de pays ont déjà marqué leur appui à cette initiative qui est conforme à la Charte des Nations Unies.



Il s’est par ailleurs félicité des efforts déployés par le Secrétaire général de l’ONU visant une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis à ce conflit artificiel tel que recommandé par les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007.



Evoquant la dynamique socio-économique en cours dans les provinces du Sud à la faveur du nouveau modèle de développement lancé en 2015, le diplomate gabonais a salué les projets structurants et les nombreux investissements engagés dans cette partie du Royaume.

Il a également souligné que la présence de consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, y compris le Consulat général du Gabon, confirme à juste titre le dynamisme de développement du Sahara marocain.

Le diplomate a enfin salué la coopération “pleine et continue” du Maroc avec la MINURSO, ainsi que son attachement au cessez-le-feu.



Sénégal



Le Sénégal a réaffirmé, à New York, sa reconnaissance de la souveraineté totale du Maroc sur son Sahara, ainsi que son soutien constant à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume pour clore définitivement ce différend régional.



“Le Sénégal voudrait réaffirmer sans ambiguïté sa reconnaissance de la souveraineté totale du Royaume du Maroc sur le Sahara”, a souligné, lundi, le représentant du Sénégal devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies.



Il a relevé que cette position est matérialisée sur le terrain par une forte présence de ressortissants sénégalais dans les provinces du Sud du Royaume et par l’installation depuis avril 2021 d’un consulat général à Dakhla.



Le diplomate sénégalais a, en outre, réitéré le soutien “constant” de son pays à l’Initiative marocaine d'autonomie que le Conseil de sécurité de l'ONU qualifie de sérieuse et crédible dans ses résolutions successives depuis 2007.



Soutenue par plus de 100 Etats membres de l’ONU, cette initiative est consolidée par les réalisations substantielles du Maroc en matière des droits de l’Homme notamment le rôle joué par les Commissions du Conseil national des droits de l’Homme à Dakhla et Laâyoune, saluées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2703, a noté l’intervenant.



Et d'ajouter que le plan d’autonomie est également consolidé par les investissements et les projets mis en œuvre par le Royaume dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, contribuant ainsi à l’autonomisation des populations et à l’amélioration de l’indice de développement humain dans la région.



Le diplomate sénégalais a, de même, réaffirmé le "soutien total" de son pays à toute "initiative allant dans le sens du bien-être des populations du Sahara marocain et de l’intégrité et la continuité du territoire du Royaume du Maroc".



Il a par ailleurs salué le plein respect du cessez-le-feu par le Maroc ainsi que sa coopération constante avec la MINURSO, appelant les parties à une meilleure collaboration avec les entités onusiennes notamment le HCR et le PAM pour une prise en charge optimale des droits des populations des camps de Tindouf, en l’occurrence leur liberté d’expression et d’association et l’accès à l’aide humanitaire internationale qui leur est destinée.



Le diplomate a, par la même occasion, salué les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain visant à faciliter la relance du processus politique sous les auspices exclusifs des Nations Unies.



Il a appelé les acteurs principaux de ce différend régional à plus d’engagement pour parvenir à une solution politique réaliste et durable, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes adoptées par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale de l'ONU.