Deuxième séance d’ entraînement des U20

La sélection nationale U20 poursuit sa préparation aux matchs de qualification à la phase finale de la CAN 2021 de la catégorie qui se disputent disputés du 15 au 27 décembre 2020 à Tunis à l’occasion du tournoi de l’Union nord-africaine (UNAF). Les poulains de Zakaria Aboub se sont entraînés lors de la matinée du mardi à l’annexe du stade de Radès. Cette deuxième séance d’entraînement du Onze marocain avant l’entame du tournoi a connu la présence de l’ensemble des éléments convoqués par le coach. Lors de ce galop de préparation l’accent a été mis sur les volets physique et tactique pendant environ un quart d’heure. A noter que la première sortie du Onze national dans ce tournoi est prévue ce vendredi contre la sélection algérienne. Quant aux deuxième et troisième matches, ils sont prévus les 21 et 24 décembre respectivementface à la Tunisie et à la Libye. Alors que le dernier match au programme, ça sera en principe le dimanche 27 décembre contre l’Egypte qui a perdu son premier match, mardi, sur tapis vert (2-0) devant la Libye. Dix sept joueurs de la sélection égyptienne ont été testés positifs au coronavirus, à 24 heures de ce match contre la Libye. La sélection égyptienne n’a pu présenter qu’une liste avec 14 joueursseulement, alors que la réglementation de la Confédération africaine de football (CAF) exige 15 joueurs au minimum sur la feuille de match. Pour ce qui est de l’autre match comptant pour cette première journée, ayant opposé la Tunisie à l’Algérie, il s’est soldé sur une issue de parité, un partout. A rappeler que les sélections classées première et deuxième seront qualifiées pour la phase finale de la CAN U20 qui sera organisée en Mauritanie en 2021.