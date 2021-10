Deuxième ratage d’affilée du Raja

Le Raja de Casablanca (RCA) et le FUS de Rabat (FUS) se sont quittés sur un score nul (1-1), mardi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à l'occasion de la 7e journée de la Botola Pro D1.

Accusant un but de retard à la pause, les Fussistes sont revenus à la marque pendant la deuxième mi-temps.

Durant la dernière saison, le Raja et le FUS avaient fait jeu égal pour le compte de la 16e journée (1-1), et n'étaient pas parvenus à se départager dans le cadre de la 1re journée (3-3). L'ouverture du score pour les Vert et blanc a été signée sur un penalty de Mohcine Metouali à la 15e minute. Le club rbati a pu égaliser à la 56e minute après une réalisation d'Anas Bach.

Chez les joueurs du Raja, l'arbitre a renvoyé aux vestiaires Ilyas Haddad à la 90+2è minute. Suite à ce match, l'équipe casablancaise se hisse provisoirement à la première place avec 16 points au côté du WAC, alors que le FUS, 5 points, grimpe à la 14e place du classement.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, le RCA se déplacera au stade ElAbdi pour rencontrer le Difaâ d'El Jadida (DHJ), alors que le FUS de Rabat jouera l'Olympique de Khouribga (OCK).

A propos du club de l’OCK, il a été tenu en échec par le Rapide Oued Zem (RCOZ) au complexe sportif du Phosphate de Khouribga.

Les matches précédents entre Khouribga et le RCOZ remontent à la saison 2019/2020. Les deux clubs n'étaient alors pas parvenus à se départager à l'occasion de la 18e journée (0-0), et la formation khouribguie avait défait le Rapide Oued Zem pour le compte de la 3e journée (0-1).

L'Olympique de Khouribga a débloqué le compteur à la 17e minute avec un but d'Oussama Hafari, alors que les visiteurs sont revenus à la marque à la 61e minute grâce à Marouane Louadni.

A la suite de cette rencontre, l'OCK, 7 points, se hisse provisoirement à la 11e place du classement, alors que le RCOZse maintient à la dernière place avec 3 points.

Le troisième match programmé mardi ayant opposé, au Grand stade de Tanger, l’IRT au MCO s’est terminé aussi sur le score de un partout.

L'ouverture du score pour le MCO a été signée après une action de Zakaria Bahrou à la 17e minute. La formation de la ville du Détroit a remis les pendules à l’heure à la 61e minute avec une réalisation de Taoufik Ijrouten.

Les locaux ont failli plier les débats en leur faveur, mais Mehdi Khallati a échoué à transformer un pénalty dans les derniers souffles de la rencontre (90+4è). Suite à ce match, l'Ittihad de Tanger, 5 points, grimpe provisoirement à la 14e place du classement, alors que le club de l'Oriental se hisse à la septième place avec 9 points.

La page de cette 7ème journée sera clôturée ce soir à partir de 18h15 par la rencontre qui opposera l’ASFAR au Wydad au complexe Moulay Abdellah à Rabat. Un classique du championnat qui, de tout temps, avait tenu ses promesses : les Militaires qui restent sur une victoire en déplacement au détriment de l’IRT voudraient conserver cet élan même si leur tâche s’annonce ardue devant des Rouges, leaders, pas prêts à céder du lest.

Pour rappel, le bal de cette journée a été ouvert samedi par la programmation de deux matches : MAS-DHJ : 3-0 et HUSA-CAYB : 1-0. Dimanche, l’OCS a été accroché par le SCCM (0-0), alors qu’hier la JSS devait donner la réplique à la RSB.