Deuxième hat-trick pour Youssef En-Nesyri

L’international marocain du FC Séville,Youssef En-Nesyri, a signé une très belle performance en inscrivant un hat-trick lors du match ayant opposé samedi son équipe à Cadix (3-0) pour le compte de la 20ème journée du championnat espagnol.



L’attaquant marocain a marqué les trois buts de la rencontre aux 35ème, 39ème et 62ème minutes, offrant une précieuse victoire à son équipe. En-Nesyri s'est même vu refuser un 4e but pour une position de hors-jeu. C’est le deuxième hat-trick du jeune joueur marocain cette saison après celui contre la Real Sociedad. Avec ce triplé, En-Nesyri porte son compteur à 12 buts en championnat et devient le meilleur buteur de la Liga cette saison, suivi de l’Argentin Lionel Messi (11) et de l’Uruguayen Luis Suarez (11). Suite à cette victoire, les hommes de Lopetegui sont 3èmes avec 36 points.