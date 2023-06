Deux morts et cinq blessés dans l'effondrement partiel du bâtiment d'une société de textile

Deux personnes ont été tuées et cinq autres gravement blessées, dans l'effondrement partiel, jeudi à l'aube, du bâtiment d'une société de textile située dans la zone industrielle 152 relevant de la commune de Tit Mellil, ont indiqué les autorités locales de la province de Médiouna.



Aussitôt avisés, les autorités locales et les services sécuritaires et de la Protection civile se sont déplacés sur les lieux de l'incident en vue de prendre les mesures nécessaires et entamer les opérations d'intervention, assure-t-on de même source.



Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Médiouna pour recevoir les soins nécessaires, tandis que les opérations de secours se poursuivent pour secourir trois autres personnes encore bloquées sous les décombres.



Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision du Parquet, en vue d'élucider les causes de cet incident.