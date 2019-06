Deux meilleurs chronos de l'année au Meeting International Mohammed VI d'athlétisme

La 12è édition du Meeting International Mohammed VI d'athlétisme, 6è étape de la Ligue des diamants, tenue dimanche au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, a été marquée par les meilleures performances de l'année au 3000m haies hommes et au 1500m dames. L'étape de Rabat a enregistré deux meilleurs chronos de l'année, dont l'un a été réalisé dans l'épreuve du 3000m par l'Ethiopien Genet Wale, (8min 06sec 01/100è), décrochant la première place devant son compatriote Chala Beyo, qui a signé un chrono de 8min 09sec 95/100è et le Kényen Benjamin Kigen qui s'est adjugé la troisième place avec 8min 07sec 25/100è.

Dans cette épreuve, le Maroc a été représenté par Mohamed Tandouft, qui a occupé la 6è place (8min 12sec 56/100è), et Soufiane El Bakkali, qui a terminé à la 11è place, (8min 27sec 56/100è).

L'autre meilleur chrono de l'année a été réalisé par l'Ethiopienne Genzebe Dibaba sur 1500m, en 3min 55sec 47/100è, devant la Néerlandaise Sifan Hassan (3min55sec93/100è) et l’Ethiopienne Gudaf Tsagay (3min57sec40/100è). La Marocaine Rabab Arrafi, qui a signé la meilleure performance mondiale de l'année lors du meeting de Shanghai, a décroché la quatrième place avec un chrono de 3min58sec84/100è, tandis que sa compatriote, Siham Hilali, a terminé à la 12è place (4min 05sec 80/100è).

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Rabab Arrafi s'est dite satisfaite de ce résultat, notant qu'elle a réussi à battre le record national et améliorer son chrono personnel. "Je vais poursuivre mes efforts pour obtenir de meilleurs résultats" notamment lors des prochains Mondiaux de Doha, a promis l'athlète marocaine.

Au 110m haies, le Russe Sergey Shubenkov a battu le record du Meeting International Mohammed VI d'athlétisme et réalisé sa meilleure performance personnelle grâce à un chrono de 13sec 12/100è, devant le Britannique Andrew Pozzi (13sec 30/100è) et le Brésilien Gabriel Constantino (13sec 41/100è).

Un autre record du meeting a été réalisé cette fois au saut à la perche par l'Américaine Sandi Morris, qui a remporté l'épreuve avec un saut de 4m82, talonnée par la Russe Sidorova Anzhelika (4m77) et l'Américaine Katie Nageotte qui a complété le podium grâce à un saut de 4m67.

Concernant le 100m dames, la Nigériane Blessing Okagbare a réalisé sa meilleure performance personnelle en terminant le sprint en 11sec05/100è, devant l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (11sec09/100è), et la Canadienne Crystal Emmanuel (11sec30/100è).

A l'épreuve du saut en longueur, le champion du monde en salle (2018), Juan Miguel Echevarria, s'est livré à un énorme duel face au Sud-Africain Luvo Manyonga. Avec un bond à 8,34 m, le Cubain a réussi à réaliser sa meilleure performance personnelle.