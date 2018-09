Deux matchs à huis clos pour l’ASFAR

L'Association sportive des FAR a écopé de deux matchs à huis clos suite aux actes de vandalisme perpétrés par son public dimanche dernier au Complexe Moulay Abdallah à Rabat à l'occasion du match qui a opposé l'équipe rbatie au Difaâ d'El Jadida.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a indiqué, dimanche, dans un communiqué que la commission centrale de discipline et de fair-play a décidé également de condamner l'AS FAR à payer une amende de 70.000 Dhs, et ce "en application des dispositions de l'article 105 du code disciplinaire".

Selon les termes de cette décision, l'AS FAR devra également réparer les dégâts causés au Complexe Prince Moulay Abdellah après évaluation.

Des actes de vandalisme ont été commis dimanche dernier lors des dernières minutes de la rencontre AS FAR/Difaâ El Jadida après le but victorieux des visiteurs.

Le match s'inscrivait dans le cadre de la 1ère journée du Botola Maroc Telecom D1.

Par ailleurs, la Commission centrale de discipline a infligé à Abdelhadi Skitioui, entraîneur du WAC, une amende de 20.000,00 dhs après s’être absenté du point de presse d’après-match de son club face à l’Olympic Club de Safi (OCS) comptant pour la mise à jour de la première journée (selon la circulaire de la FRMF et de la LNFP numéro 938 du 10 février 2016).

La Commission a infligé également au WAC une amende de 20.000 dhs après utilisation de fumigènes par son public lors du match face à l’OCS (art.105 du code disciplinaire). Le WAC devra aussi s’acquitter d’une amende de 2.000 dhs après que son équipe ait écopé de quatre avertissements lors du match face à l’OCS. (art.89 du code disciplinaire).

Enfin, la Commission a infligé à l’OCS une amende de 20.000 dhs après utilisation de fumigènes par son public lors du match face au WAC (art.105 du code disciplinaire).