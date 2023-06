Deux livres sur le Maroc déclarés "d'intérêt culturel" par la ville de Buenos Aires

Deux anthologies sur le Maroc, écrites par des poètes et des écrivains argentins amis du Royaume, ont été déclarés «d'intérêt culturel» par l'Assemblée législative de Buenos Aires.

Il s’agit de "Poètes Argentins Amis du Maroc" (Anthologie I) parue en 2021 et "Histoires entre deux rives : Maroc et Argentine" (Anthologie II) parue en 2022.



L’annonce officielle de cette «Déclaration d'intérêt culturel» a eu lieu lundi lors d’une cérémonie dans l'emblématique bibliothèque Esteban Echeverría, située dans le centre historique de Buenos Aires, où la culture marocaine a été mise à l'honneur en présence d’une pléiade d'intellectuels, d'écrivains et de poètes argentins.



Dans un discours de circonstance Carolina Estebarena, membre de l'Assemblée législative de la ville autonome de Buenos Aires, a salué cette «Déclaration d'intérêt culturel» des deux anthologies publiées à l'initiative de l'ambassade du Maroc en Argentine.



Estebarena a exprimé sa "grande joie de voir que des écrivains argentins ont écrit avec amour et passion sur le Maroc, en mettant leur talent poétique et narratif au service du rapprochement entre le Maroc et l'Argentine".



Pour sa part, l'écrivaine Mariela Palermo a indiqué que "Poètes argentins amis du Maroc" a été réalisée par un groupe d’écrivains, ajoutant que ses 60 membres ont choisi d'écrire sur le Royaume à partir d’une perspective littéraire argentine.



L'universitaire et poétesse Palermo, responsable de l'édition et correction des deux anthologies, a relevé que la culture permet de «se voir dans l'autre (…) nous écrivons pour valoriser et apprécier les coutumes et interpréter correctement les traditions. Ici, nous avons non seulement ouvert un dialogue entre le Maroc et l'Argentine, mais la littérature a brisé les dimensions temps et espace", s’est félicitée Mariela Palermo.



Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc en Argentine, Fares Yassir, a mis en valeur le rôle de la diplomatie culturelle dans le rapprochement entre les deux pays, ajoutant que le projet des anthologies a été conçu pour «apporter notre pierre à l’édifice et pour construire des passerelles entre les peuples argentin et marocain».



Fares Yassir s’est dit enthousiaste de continuer à tendre des ponts et à poursuivre le dialogue à travers la culture, la prose et la poésie, annonçant dans la foulée une troisième anthologie qui va prendre la forme d’un dialogue sur les arts. "Nous avons choisi la peinture qui, comme l'écriture, est une petite fenêtre à travers laquelle nous regardons le Maroc. Ces peintures serviront d'inspiration à nos écrivains et poètes pour écrire des textes merveilleux, comme ils l'ont fait dans les deux premières anthologies", a-t-il promis.



Le diplomate marocain a rappelé la présentation «impressionnante» des deux anthologies sur le Maroc à la Foire du livre de Buenos Aires l'année dernière en présence de plus de 250 personnes.



Dans le prologue des "Histoires entre deux rives : Maroc et Argentin", Fares Yassir avait écrit que cette anthologie est un livre d'histoires pleines de fantaisie et de sens humain qui esquissent deux cultures et dessinent une étreinte poétique faite de fraternité.