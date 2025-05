Deux employés de l'ambassade d'Israël abattus devant le Musée juif de Washington

Un homme a abattu deux employés de l'ambassade d'Israël aux Etats-Unis près du Musée juif de Washington mercredi soir, scandant des slogans pro-palestiniens lors de son arrestation.



"Deux membres du personnel de l'ambassade israélienne ont été tués de manière insensée ce soir près du Musée juif de Washington", a annoncé la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem sur le réseau social X.



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné jeudi de renforcer la sécurité de toutes les représentations diplomatiques de son pays dans le monde.



Peu après 21H00 (01H00 GMT jeudi) "nous avons entendu environ 10 à 15 coups de feu", a raconté aux médias américains Yoni Kalin. Puis "le garde de sécurité laisse rentrer ce type. Je suppose qu'ils pensaient qu'il était une victime. Il était trempé de pluie, clairement en état de choc. (...) Certaines personnes présentes lui ont apporté de l'eau. Ils l'ont fait asseoir. +Ça va ? Vous avez été blessé ? Que s'est-il passé ?+ Et il a répondu +appelez les flics+".



Puis il a sorti un keffieh, foulard de longue date emblème pro-palestinien, et dit "c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait pour Gaza", a raconté un autre témoin, Katie Kalisher.

Sur une vidéo circulant sur les réseaux sociaux que l'AFP n'a pas authentifiée dans l'immédiat, un homme, barbu, à lunettes, en veste et chemise blanche, est arrêté et emmené par plusieurs personnes, sans opposer de résistance.



Avant de franchir la porte, il se tourne vers l'assistance et la caméra en criant à deux reprises "Libérez, libérez la Palestine" (Free! Free Palestine!).

La police l'a identifié comme étant Elias Rodriguez, âgé de 30 ans et originaire de Chicago, dans le nord des Etats-Unis.