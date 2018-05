Deux belles affiches à l’ordre du jour

La salle Ziatène de Tanger abritera les demi-finales et la finale de la Coupe du Trône de basketball, édition 2017-2018.

Contrairement au règlement qui stipule que les demi-finales se déroulent en matchs aller et retour, cette fois-ci elles se joueront au finish, et ce pour plusieurs raisons dont notamment les préparatifs de l'équipe nationale pour les phases qualificatives à la Coupe du monde.

Deux rencontres sont programmées ce samedi soir : le MAS sera opposé à l'IRT (22h00) et l'ASS sera confrontée au WAC

Le MAS, après sa piètre prestation au play-off, n'a d'autre alternative que de se racheter en Coupe devant une solide formation de l'IRT. Les deux protagonistes partent à chance égale et l'équipe qui saura mieux gérer son effectif sera celle qui décrochera le ticket pour la finale qui aura lieu le 21 courant.

La deuxième rencontre mettra aux prises deux sacrés clients, en l'occurrence l'ASS et le WAC.

Les Slaouis aborderont la rencontre avec un moral au beau fixe sous la houlette de Said Elbouzidi. En revanche, la formation du WAC, qui a souffert le martyre et frôlé de justesse le play-out, abordera ce match avec un effectif composé en majorité de jeunes joueurs. La force du Wydad consiste dans la solidarité du groupe avec un coaching intelligent d’Aziz Qarouach pour déjouer les pronostics.

Cette manifestation sportive devra drainer sans aucun doute un grand nombre de spectateurs surtout après le succès de l’IRT qui a décroché le titre de champion du Maroc en football.

A rappeler en dernier lieu que les demi-finales dames devaient se jouer vendredi entre le CRA et l'ASFAR, d’une part et le CODM et le KACM, d’autre part .La finale se déroulera en lever de rideau de celle hommes.