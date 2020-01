Deux Avante à 260 millions d’euros

Pour la première fois depuis trois décennies, l'Espagne est en train de négocier la vente de navires de guerre au Maroc, a affirmé le site espagnol spécialisé dans les affaires de défense «Zona-Militar» qui a cité des sources gouvernementales et industrielles espagnoles.

Il s’agit, selon cette même source, relayée il y a quelques jours par le site Yabiladi, de deux patrouilleurs de la classe Avante fabriqués par la compagnie espagnole Navantia. Ces deux navires sont similaires aux quatre navires de surveillance du littoral que l’Espagne a vendus au Venezuela au cours de la dernière décennie.

La même source a souligné que le coût de ce contrat serait estimé à 260 millions d’euros.

Il convient de rappeler qu’en 1982, la compagnie nationale de Bazán - actuellement Navantia - avait livré le navire “Lieutenant-colonel Errahmani” à la Marine Royale marocaine et qu’au début de cette même décennie, celle-ci avait également procédé à l’acquisition de quatre patrouilleurs de classe Lazaga et d'autres petits navires fabriqués en Espagne, a précisé la même source. “Zona Militar” rappelle qu’au cours des trois décennies suivantes, le Maroc a choisi d'acquérir des nouveaux bâtiments de guerre en France (Frégate Mohammed VI) et même en Hollande (trois corvettes de classe Sigma), tout « en se passant de ses fournisseurs espagnols ».

Les négociations entre les deux pays sont très avancées, selon la même source qui a précisé qu’il suffisait seulement de l’approbation définitive de la plus haute autorité du Maroc, à savoir S.M le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées Royales (FAR).

Le site espagnol a, par ailleurs, indiqué que les négociations entre Rabat et Madrid pourraient achopper sur la controverse qui a surgi autour de la décision souveraine des autorités marocaines de procéder à la délimitation de leurs frontières maritimes et l’adoption par le gouvernement de deux projets de loi, à savoir le projet de loi n° 37.17 modifiant et complétant le Dahir portant loi n° 1.73.211 du 2 mars 1973 fixant la limite des eaux territoriales, ainsi que le projet de loi n°38.17 modifiant et complétant la loi n° 1.81 instituant une zone économique exclusive de 200 milles marins au large des côtes marocaines.

Le Maroc a déjà mis les points sur les « i » à ce sujet en réaffirmant, par le biais de son gouvernement, que sa décision concernant la délimitation de ses frontières maritimes est « souveraine et légale » et que la procédure d’approbation de ces deux textes poursuit son cours normal.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a affirmé récemment qu’«il n’y a pas de malentendu. Le Maroc est dans son droit souverain et ne cherche pas à aller au-delà de ses droits. Les autres pays ont délimité leur espace maritime sans demander d’autorisation».

Il y a lieu de préciser que le Maroc a renforcé son arsenal militaire durant les dernières années.

A ce propos, Vincent Groizeleau, rédacteur en chef du site web francophone consacré à l'actualité de la mer et de la marine, avait écrit en décembre dernier que «le Maroc s'est engagé dans un vaste plan de renouvellement et de développement de sa composante navale. Frégates, corvettes, patrouilleurs, vedettes... Les projets se multiplient et, dans quelques années, la Marine Royale va atteindre un niveau d'équipement jamais égalé».