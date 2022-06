Désabusée plus que jamais, l’Algérie suspend le traité d’ amitié la liant à l’Espagne

L’Algérie a annoncé mercredi 8 juin avoir suspendu le traité d’amitié la liant à l’Espagne.

Ce traité, mis en place en 2002, visait le développement de la coopération entre les deux pays aux niveaux économique et militaire.



La position de Madrid sur le Sahara marocain est à l’origine de cette discorde.



Alger a toujours nié être concerné ou avoir la moindre implication dans le dossier du Sahara marocain, mais l’annonce par le régime militaire algérien de la suspension de son traité d’amitié et de coopération économique et militaire avec les autorités ibériques prouve tout le contraire.



D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Chengriha et ses compagnons avancent des choses et font le contraire de ce qu’ils disent. Les exemples à ce sujet sont légion.

Le communiqué de la présidence algérienne est assez édifiant pour démentir les déclarations de neutralité algériennes.



De son côté, Madrid a fait savoir qu’elle « regrette l’annonce de la présidence » algérienne.



Ahmadou El-Katab