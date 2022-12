Des talents prometteurs du continent primés au Festival international de la mode en Afrique

Plusieurs jeunes talents du continent ont été primés, samedi soir au site historique de Chellah à Rabat, meilleurs jeunes créateurs de mode, de bijoux, de maroquinerie, de textile ainsi que meilleurs top models africains, lors de la soirée de clôture de la 14ème édition du Festival international de la mode en Afrique (FIMA).



Le créateur ivoirien Konan Koffi Hermann, qui a séduit le public par ses sublimes créations aux coupes gracieuses et aux couleurs de l'Afrique, a donc remporté le premier prix du meilleur jeune créateur de mode en Afrique.



Le jeune styliste, étoile montante de la mode africaine, a devancé la Tanzanienne Anjali Borkhataria, qui a épaté l’assistance avec sa collection vivifiante "EK AN TIK" aux imprimés tropicaux et aux coupes mixtes.



La Nigérienne Julia Agba, qui a revisité les vêtements africains avec brio, a fermé le podium de ce concours qui a mis en lice dix stylistes africains aussi talentueux les uns que les autres.



La cérémonie de clôture a été rehaussée par le "Grand défilé des 5 continents", qui a réuni les plus grands noms de la mode africaine, notamment "le magicien du désert" Alphadi, le Béninois Félicien Castermann, la Tunisienne Olfa Mehaoued ou encore la Marocaine Amal Belcaid.



"Plus de 2000 personnes ont accompagné cette 14ème édition du FIMA", a souligné dans une allocution Alphadi, le président fondateur du FIMA, ajoutant que "cette édition a offert aux festivaliers une programmation riche, comprenant outre les défilés, des spectacles et des expositions ainsi que des tables rondes sur des thématiques importantes".



"Ce festival vient promouvoir l’image d’une Afrique créative, soudée et qui peut encore aller très loin", a-t-il déclaré, remerciant par la même occasion le Maroc pour son hospitalité ainsi que tous les créateurs et personnalités qui n’ont pas manqué ce rendez-vous.



Pour sa part, la première dame du Cap-Vert et marraine de cette 14ème édition du FIMA, Débora Katisa Morais Brazao Carvalho, a souligné que "cette rencontre culturelle de grande envergure favorise l’union des peuples et des nations", saluant tous les acteurs qui œuvrent pour "la consolidation des valeurs culturelles du continent".



"La culture a le pouvoir d’unifier l’Afrique et de commencer une nouvelle ère", a-t-elle ajouté, appelant les jeunes créateurs à prendre de plus en plus en considération l’environnement afin de proposer des collections éco-responsables et d’avoir ainsi "une mode africaine responsable".



Tenu sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en célébration de "Rabat, capitale de la culture africaine", le Festival international de la mode en Afrique a relevé le pari de mettre en avant le potentiel du continent africain dans les domaines de la mode et de la création et d'en faire un hub international en la matière.



Ce rendez-vous international a également permis de capitaliser le savoir-faire artisanal traditionnel africain et de promouvoir l’émergence d’une industrie africaine de la mode et des arts au service du développement.



Le FIMA a été fondé en 1998 par Alphadi, désigné en 2015 "artiste de la paix pour l'UNESCO", ambassadeur de bonne volonté de la même organisation pour l'innovation et la création africaine et membre des Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique).