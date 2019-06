Des sélections choisissent Marrakech pour préparer la CAN 2019

A quelques jours du coup d’envoi de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) qu’abritera l’Egypte du 21 juin au 19 juillet, les sélections nationales participantes ont entamé leurs préparations en vue d’être fin prêtes lors de cet événement continental. Certaines d’entre elles, à l’instar de la Gambie, la Zambie, la Mauritanie, le Bénin, la Guinée et le Madagascar ont choisi à ce propos le Maroc, et plus précisément la ville de Marrakech.

Dans ce sens, Rachid Naifi, directeur du Grand stade de Marrakech, a déclaré que le choix de notre pays est dû essentiellement aux bonnes relations liant le Royaume aux pays du continent, aux différents partenariats signés entre la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et certaines fédérations africaines, et au travail entamé depuis pratiquement trois mois par la SONARGES pour garantir à ces délégations des conditions idéales de séjour.

Le directeur du Grand stade a tenu également à confirmer que le gazon de tous les terrains est en parfait état, sachant que durant les trois semaines de séjour de ces équipes, 105 séances d’entraînement et sept matchs amicaux sont prévus.

Pour ce qui est du choix de Marrakech, Rachid Naifi a expliqué que la ville est devenue un carrefour incontournable pour les différentes manifestations sportives grâce à ses infrastructures de haut niveau, ses hôtels, son aéroport international et ses terrains annexes en plus du Grand stade. Autre raison est la similitude entre le climat de Marrakech et celui du Caire, surtout en cette période.

A propos des équipes africaines ayant opté pour la ville ocre, la Guinée y séjournera jusqu’au 14 juin et disputera deux rencontres amicales, alors que la Gambie et la Zambie affronteront, entre autres, l’équipe nationale marocaine respectivement le 12 et le 16 juin sur la pelouse du Grand stade.

En ce qui concerne les Lions de l’Atlas qui poursuivent leur stage de préparation au Centre national de football de Maâmora, ils rejoindront Marrakech dans la matinée du jour du match et retourneront au CNF au terme de chaque rencontre. Pour rappel, la sélection marocaine évoluera dans le groupe D aux côtés de la Côte d’Ivoire, de la Namibie et de l’Afrique du Sud. La délégation nationale partira au Caire le 18 juin à bord d’un vol spécial depuis l’aéroport de Rabat-Salé.