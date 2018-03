Des séances d’entraînement à huis clos pour le Onze national à Turin

Le Onze national continue de peaufiner son programme de préparation en perspective du match test prévu ce vendredi à partir de 19h30 au stade olympique de Turin face à la sélection de Serbie.

Après la première séance de lundi qui a duré un peu plus d’une heure et qui a vu l’absence de certains éléments qui n’avaient pu rejoindre le groupe qu’en fin de soirée, mardi, le sélectionneur national Hervé Renard a programmé deux séances à huis clos au centre d’entraînement de la Juventus de Turin.

Ces séances ont été consacrées à des exercices physiques et techniques, lit-on sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma, sachant que le groupe poursuivra son programme de préparation en vue d’être fin prêt vendredi pour le match amical face à la Serbie, l’une des équipes qualifiées aux phases finales du Mondial russe l’été prochain.

Un sérieux test attend donc les coéquipiers de Mehdi Benatia qui, dans une brève vidéo, a lancé un appel à l’instar de Hervé Renard au public de venir nombreux pour soutenir l’équipe nationale lors de ce match.

Après la rencontre face à la Serbie, la sélection marocaine regagnera Casablanca en vue d’entamer une seconde concentration pour préparer le deuxième match amical qui aura lieu le 27 courant au Complexe sportif Mohammed V contre un sparring-partner cette fois-ci d’Asie, l’Ouzbékistan.

Deux dates FIFA parfaitement exploitées par l’EN en vue de procéder aux réglages nécessaires, alors que pour ces deux matches, Hervé Renard a convoqué une liste de 28 joueurs composés essentiellement des capés avec quelques revenants comme Marouane Da Costa et deux bleus, en l’occurrence Yassine Ayoub et Ayoub El Kaabi, le buteur du dernier CHAN remporté par la sélection marocaine des joueurs locaux.

Pour rappel, l’équipe nationale, qui a retrouvé la plus prestigieuse des compétitions de la FIFA après deux décades d’absence, entamera la Coupe du monde le 15 juin du côté de Saint-Pétersbourg face à l’Iran, avant de croiser le fer, cinq jours plus tard (20 juin) à Moscou, avec le Portugal. Le dernier match de la phase de poules est prévu le 25 dudit mois à Kaliningrad face à la redoutable sélection espagnole et son armada de stars.

La sélection marocaine s’est qualifiée au Mondial après avoir terminé en pole position de son groupe, devant la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali.