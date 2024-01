Des projets et programmes sociaux au profit des Maqdessis pour plus de 3 millions USD en 2023

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a réalisé en 2023 des projets et programmes sociaux au profit des Maqdessis pour plus de 3 millions et 142 mille dollars US.



Dans son bilan pour l'année 2023, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a indiqué que ces programmes et projets englobent divers domaines dont les services sociaux, les programmes d'aide sociale et d'urgence, les projets en relation avec les enfants, les jeunes et les femmes, les droits humains, le développement, la culture, les arts, l'édition en plus de la préservation du patrimoine et de la mémoire collective arabe et islamique de la ville sainte.



Dans un mot contenu dans le rapport, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que "dans son rapport annuel pour l'année 2023, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui relève du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, a présenté le bilan de ses réalisations à Al-Qods, assorti de chiffres et indicateurs relatifs aux programmes et projets mis en œuvre, avec une vision prospective pour l'année suivante et une méthodologie alliant ambition et rationalisation, malgré les moyens financiers limités qui empêchent la concrétisation des attentes croissantes de la Ville sainte et de ses habitants".



Et d'expliquer qu'"au cours de l'année 2023, l'Observatoire "Arribat" pour l'observation, le suivi et l'évaluation, un mécanisme relevant de l'Agence, a publié 15 rapports thématiques ainsi qu'un rapport général sur la situation économique et sociale dans la Ville sainte dans le sillage des retombées de la crise économique mondiale et de l'instabilité sécuritaire, dans un contexte marqué par le déclenchement de la guerre contre Gaza, soulignant que lesdits rapports permettent à l'Agence d'analyser avec précision la nature des besoins sur le terrain, en prenant compte des transformations rapides que connaît la ville".



En 2023, "les indicateurs demeurent préoccupants en raison notamment de la hausse continue du coût de la vie et du logement, des taux croissants de perte d'emploi, de la hausse de la pauvreté et de la délinquance et d'autres indicateurs qui mettent en berne le moral des générations de Palestiniens à Al-Qods", a-t-il relevé, faisant état des "conséquences sociales, sanitaires et psychologiques qui pèsent sur les familles et augmentent leurs dépenses".



Face à cette situation difficile, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif "poursuit son action pour remplir ses obligations, selon ses moyens et dans le cadre de ses compétences, et a pu mettre en œuvre ses programmes et mener à bien ses projets dans les limites des moyens disponibles et conformément à la vision établie, dans le plein respect des mécanismes de gouvernance approuvés, qui se développent grâce au passage progressif à la numérisation de la gestion et à l'adoption de normes de qualité internationales", a indiqué M. Salem Cherkaoui.



De même, le rapport démontre que 2023 constitue l'année de la transition vers la numérisation et la modernisation de l'administration, a-t-il écrit, notant que l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a signé en mai 2023 avec le ministère délégué en charge de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration et le ministère de l'Economie et des Finances un accord de partenariat dans le domaine de la transition numérique et de la réforme de l'administration.



Au cours de l'année écoulée, l'Agence a également organisé plusieurs activités dont la première rencontre des dirigeants des institutions culturelles maqdessies, l'organisation d'une visite à Al-Qods d'une délégation d'experts entre le 23 et le 29 janvier 2023 ainsi qu'une conférence de haut niveau pour soutenir la ville sainte, outre les activités de la Journée palestinienne et l'organisation d'une visite au Maroc au profit du réseau hospitalier d'Al-Qods-Est, de réunions bilatérales et multilatérales, en plus de la participation de l'Agence à des expositions internationales.



Le rapport a également mentionné la tenue, au Centre international de conférences Mohammed VI à Skhirat, de la cérémonie de célébration du jubilé d'argent de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif sous le signe "Un nouveau départ pour consolider le statut religieux et civilisationnel d'Al-Qods", en présence d’une panoplie de responsables d’organismes gouvernementaux, d’ambassadeurs accrédités à Rabat et de personnalités de haut rang.



Aussi, le rapport évoque les accords de partenariat et de coopération conclus par l'Agence avec les institutions marocaines et palestiniennes, notamment avec l'Agence de développement digital au Maroc, les institutions hospitalières maqdessies, la Banque de Palestine et l'Université Al-Qods dans les domaines de l'éducation et de la formation.