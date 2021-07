Des professionnels du tourisme débattent à Agadir des moyens de relancer le secteur

Des professionnels du tourisme à Souss-Massa ont organisé, vendredi à Agadir, une rencontre pour débattre des moyens à même d'assurer une bonne relance du secteur dans la région.



"Les signaux de reprise sont visibles après l'allègement des restrictions anti-Covid-19 et l’arrivée des premiers MRE et touristes à Agadir", ont souligné les intervenants lors de ce conclave, mettant l'accent,dans ce sens, sur la nécessité de repenser la stratégie adoptée par les établissements d'hébergement.



“Les établissements hôteliers sont amenés à être innovants, à améliorer leurs services et offres pour mieux répondre aux exigences de la clientèle”, ont-ils insisté au cours de cette rencontre tenue à l'initiative de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière (FNIH) en partenariat avec l’Association de l’industrie hôtelière Agadir (AIHA), rapporte la MAP.



De même, les participants ont mis l’accent sur l'impératif de valoriser le capital humain et de mettre en place une meilleure stratégie de management et de marketing digital, pour assurer une rentabilité optimale des établissements hôteliers. Et de souligner que sur les 103 unités touristiques que compte la destination y compris la station de Taghazout Bay, 68 établissements touristiques sont actuellement en activité.



Créée au début des années soixante, la FNIH rassemble 15 Associations régionales de l’industrie hôtelière (ARIH) ainsi que 7 chaînes hôtelières regroupant plus de 1500 unités d’hébergement, dont 600 maisons d’hôtes, situées dans différentes régions du territoire marocain.



L’AIHA, quant à elle, mène différentes actions visant à développer et à promouvoir le tourisme local en participant aux manifestations relatives à ce secteur et celui de l’hôtellerie tant au plan régional que sur la sphère internationale.



Ces évènements contribuent à la valorisation, la commercialisation et la promotion des complexes hôteliers de la région.