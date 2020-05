Des paires marocaines à Chelsea, Olympiacos et Lazio en perspective

Malgré les temps difficiles, certains joueurs marocains continuent d’avoir la cote et suscitent l’intérêt de clubs désireux de s’attacher leurs services à partir de la saison prochaine.

La particularité, c’est qu’il devrait y avoir des recrutements en tandem. Ainsi, si les transactions se concrétiseraient, il y aura de fortes chances de voir des équipes où évolueront ensemble deux internationaux marocains.

C’est le cas en premier de Chelsea qui, après avoir renforcé ses rangs par Hakim Ziyech contre la coquette somme de 45 millions d’euros en plus de quelques bonus, se dit intéressé par AchrafHakimi, prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund.

Sauf que pour Hakimi, il se trouve qu’il est convoité par d’autres cadors du football européen, prêts tous à mettre le paquet, sachant que sa valeur marchande est estimée à plus de 60 millions d’euros. Ce qui fait de lui le latéral le plus cher actuellement, puisque le Français Lucas Hernadez a vu sa valeur chuter passant de 70 à 56 millions.

Du côté du club grec de l’Olympiacos, toujours en course en Europa League interrompue à cause du nouveau coronavirus, l’on s’attend à ce que AchrafBencharki quitte le Zamalek pour débarquer à Athènes et rejoindre son compatriote Youssef El Arabi.

Après avoir brillé de mille feux au cours de cette saison avec le Zamalek, club avec lequel il a remporté en si peu de temps deux titres, Super Coupe d’Afrique et Super Coupe d’Egypte, une nouvelle opportunité se présente pour l’ancien joueur du MAS et du WAC pour rejoindre un championnat européen et porter les couleurs d’un club abonné aux épreuves de la C1 et de la C2.

A noter qu’AchrafBencharki, qui compte également dans son palmarès le titre de la Ligue des champions d’Afrique avec le Wydad en 2017, avait déjà jouéen Europe à titre de prêt du club saoudien d’Al Hilal auRC.Lens, pensionnaire de la Ligue 2 française.

L’éventuelle troisième paire pourrait se constituer à la Laziode Rome qui a manifesté son intention de faire revenir l’international olympique marocain SoufianeKiyine prêté cette saison à l’USSalemitana, club de la Serie B italienne. En plus de Kiyine, sur les tablettes de la Lazio figure aussi le sociétaire de l’Ajax Amsterdam NousseirMezraoui qui a connu une saison difficile à cause des blessures. Une donne qui s’est répercutée sur sa valeur qui a chuté de 18 à 9,5 millions d’euros, montant qui devrait inciter les dirigeants de la Lazio à conclure l’affaire.D’autant plus que le joueur en question est jeune, aguerri mais surtout polyvalent et au cas où il parviendrait à retrouver son meilleur niveau et réussir une saison pleine sous les couleurs laziales, les dirigeants romains devraient dénicher facilement un acquéreur qui renflouerait leur trésorerie par quelques millions de plus.