Des opportunités d’investissement prometteuses aux entreprises italiennes offertes par le Maroc

Le Maroc offre aux entreprises italiennes des opportunités d'investissement prometteuses grâce à ses réformes et à sa stabilité politique, a-t-on souligné mardi soir lors d’un colloque à Padoue, dans le nord de l’Italie.

Lors de ce débat, initié par la Chambre de commerce de Padoue et l’ambassade marocaine à Rome en collaboration avec un magazine local dédié à l’Afrique, l’accent a été mis sur le potentiel du Royaume comme pôle émergent à l’échelle méditerranéenne en termes d’attractivité pour les investissements.

S’exprimant sur le thème "Opportunités à saisir au Maroc par les sociétés italiennes", le président de l’Association des entreprises italiennes dans le Royaume, Giusupi Lopicol, a affirmé que celui-ci se positionne en tant que modèle réussi en matière d’investissements. Il a cité à cet égard les infrastructures performantes, les services efficaces aux investisseurs et les facilités d’impôt et de financement.

Il a indiqué que le Maroc, au regard de sa position géographique et son potentiel économique, représente une porte d’entrée des investisseurs italiens vers le marché africain, relevant ses choix stratégiques dans le secteur agricole par le biais du Plan Maroc Vert entre autres.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc à Rome, Hassan Abouyoub, a noté que les sociétés italiennes désireuses de s’implanter en Afrique peuvent mettre à profit les investissements marocains réalisés dans le continent, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.

Le diplomate a insisté sur le besoin de faire davantage pour promouvoir la coopération économique entre les deux pays tout en donnant aux entrepreneurs italiens la possibilité d’étendre leurs activités vers le Maroc, soulignant l’importance de lancer un dialogue stratégique maroco-italien consacré à l’Afrique et aux investissements de l’avenir.

La représentante en Italie de l’Agence marocaine des investissements (AMDI), Yasmina Sbihi, a mis l’accent sur les méga-projets réalisés dans les secteurs de l’industrie et de l’aviation, tout en évoquant le complexe portuaire Tanger-Med, devenu l’un des structures maritimes les plus importantes au monde.

"Rabat est déterminé à aller de l’avant dans le domaine de l’investissement et la diversification de son économie, et à faire de la qualification du capital humain l’une des priorités", a-t-elle dit.

Jessika Rostilato, membre du Groupe d’amitié parlementaire maroco-italienne, a pour sa part plaidé pour des investissements italiens accrus au Maroc, en rappelant les mutations profondes survenues dans divers domaines y compris celui des infrastructures.

Ce genre de débats permet de mettre en lumière l’image d’un Maroc qui avance et qui reste à explorer, a estimé Mme Rostilato, membre du Parti démocrate italien. Cette dernière a fait savoir qu’une délégation d’hommes d’affaires italiens se rendra en visite au Maroc afin de nouer des partenariats en investissement et de prendre connaissance des mesures incitatives en matière d’investissement.

L’Italie est le cinquième marché émetteur de touristes pour le Royaume, ce qui incite l’Office national marocain du tourisme (ONMT) à présenter de nouvelles offres. Le nombre des arrivées au Maroc en provenance de la Péninsule a augmenté de 10%.