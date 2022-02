Des matches “ shows ” pour entamer la deuxième moitié de la Botola Pro D1

Après une trêve d’un mois pour laisser place à la CAN, la Botola Pro D1 de football reprendra du service en cette fin de semaine, et ce pour le compte de la 16ème journée, première manche de la phase retour du championnat. Qui dit second acte de l’exercice, dit que la marge d’erreur se rétrécit et la quête aux points bat son plein.



Samedi, quatre oppositions sont au programme s’annonçant sous de bons auspices, à commencer par le choc du Grand stade de Tanger qui aura pour acteurs l’IRT et le WAC. Les locaux, sous la houlette de leur coach, l’Argentin Gamondi qui connaît bien la demeure wydadie, auront à cœur de confirmer leurs derniers résultats face à un gros morceau qui fut interdit par la FIFA de recrutement lors du dernier mercato hivernal en raison de ses litiges non réglés.



Le WAC qui sera privé de certains de ses cadres, à savoir les latéraux Atiat Allah, Amloud ou encore Jabrane, est tenu de relancer sa machine, surtout qu’il a concédé lors de la fin de la phase aller ses deux défaites de parcours contre le DHJ et le FUS. Les Rouges aspirent à préserver leur matelas de points, six longueurs d’avance sur le Raja qui, lui, se produira à domicile contre le Youssoufia de Berechid.



Les Verts qui ont renforcé leur effectif par l’arrivée de neuf joueurs, partiront avec les faveurs des pronostics devant des Herizis capables du meilleur comme du pire.



En tout cas, pour le Raja, tout autre résultat que la victoire serait perçu comme une contre-performance qui suscitera de sitôt la colère d’une grande frange des supporteurs qui ne manquent aucune occasion pour fustiger l’entraîneur belge, Marc Wilmots.



Les deux autres matches de ce samedi opposeront la RSB au MAS et la JSS à l’ASFAR.



Apparemment, ça ne sera pas gagné d’avance pour les Berkanis devant une équipe fassie pas prête à lâcher du lest, tout comme d’ailleurs l’AS FAR qui voudrait rendre la pareille à l’équipe de Soualem qui s’était imposée lors de la première journée par trois buts nets.



Il y a lieu de signaler que le bal de cette journée de reprise devait être ouvert vendredi par la programmation de quatre rencontres, devant opposer le MCO à l’OCK, le FUS au SCCM, le RCOZ au HUSA et le DHJ à l’OCS.



Mohamed Bouarab