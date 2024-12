Des leaders de la communauté palestinienne au Chili saluent le soutien du Maroc à la Palestine

Mohamed Salem Echarkaoui: L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif va poursuivre l’exécution de ses projets au bénéfice des Palestiniens grâce à l’appui constant du Royaume du Maroc

Des leaders de la communauté palestinienne au Chili ont salué, samedi, l'appui humanitaire apporté par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif aux Palestiniens vivant dans les territoires occupés, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.Lors de la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien dans la ville chilienne de Concepcion (500 km au sud de Santiago), en présence d’une délégation de l’Agence, ces leaders ont affirmé que le soutien apporté par l’Agence contribue à améliorer les conditions de vie des Palestiniens et à appuyer leur résistance.«Le soutien qu'apporte l’Agence à la Palestine est très intéressant», a affirmé Gustavo Diban, président du Centre arabe à Concepcion, dans une déclaration à la MAP, exprimant son souhait de pouvoir «entretenir davantage de relations avec l’Agence, d'établir des ponts et de coopérer» au bénéfice des Palestiniens. «Nous pouvons mener des projets en commun», a-t-il proposé, notant que les membres du Centre arabe, par l’intermédiaire de la « Fondation Belen 2000 », soutiennent les écoles primaires de Cisjordanie afin que les Palestiniens ne quittent pas leurs terres.Pour sa part, le prêtre Alex Aedo s’est dit « agréablement surpris » par le travail que déploie l’Agence Bayt Mal Al-Qods en Palestine, saluant l'engagement de Sa Majesté le Roi pour la défense de la ville sainte. « Chaque aide et chaque contribution sont cruciales » pour aider les Palestiniens à résister, a ajouté Alex Aedo.De son côté, Emilio Geni Samur, président de la Corporation culturelle et éducative chilo-arabe, a qualifié de «très importante» la contribution que l’Agence Bayt Mal Al Qods apporte et continue d’apporter à tous les Palestiniens.Le président de cette corporation, qui finance le collège arabo-chilien fondé il y a 43 ans à Concepcion, s'est félicité du soutien du Maroc envers la Palestine, notant que tout soutien marocain au service des femmes, des jeunes et des enfants est «hautement salué».Enfin, l’ambassadeur de l’Etat de Palestine au Chili, Vera Baboun, a estimé que le soutien apporté par l’Agence s’inscrit au cœur des actions visant la préservation de l’identité palestinienne.«Nous apprécions et nous remercions SM le Roi pour le travail réalisé par l’Agence», a-t-elle déclaré, se disant heureuse d’accueillir une délégation de musulmans et de chrétiens venus de la ville sainte sur invitation de l’Agence Bayt Mal Al-Qods.Une délégation de l'Agence, conduite par le directeur chargé de sa gestion, Mohamed Salem Echarkaoui, est en visite au Chili pour participer à la «Semaine du Maroc au Chili», organisée du 28 novembre au 8 décembre. Elle comprend Amjad Shehab, professeur universitaire et membre de la Haute autorité islamique d’Al-Qods, le père Johnny Abi Khalil de l'École patriarcale latine d’Al-Qods, le révérend Imad Haddad de l'Eglise évangélique luthérienne d'Amman, et Rania Al-Muhtadi, professeure de littérature espagnole à l’Université d’Al-Qods.A cette occasion, M. Echarkaoui a souligné que le travail de l’Agence est guidé par les valeurs de paix et de tolérance et par la défense des droits inaliénables du peuple palestinien.«L’Agence va poursuivre l’exécution de ses projets au bénéfice des Palestiniens grâce à l’appui constant du Royaume du Maroc», a poursuivi M. Echarkaoui, rappelant que SM le Roi Mohammed VI, qui ne cesse de soutenir la cause palestinienne, «supervise directement le travail de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif», ce qui a permis de déployer cette année, à trois occasions, des aides importantes remises aux familles palestiniennes déplacées et aux hôpitaux et centres de santé en Cisjordanie et à Gaza.Le Chili abrite la plus grande communauté palestinienne d'Amérique latine, avec plus de 400.000 personnes, dont 40.000 vivant à Concepcion.