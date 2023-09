Des héros sur tous les fronts

Depuis le début du séisme d’Al Haouz, ils sont en première ligne aux côtés des populations touchées dans des zones reculées du Haut Atlas. Leur travail inlassable, leur professionnalisme et leur dévouement pour apporter soutien et assistance aux sinistrés, donnent la pleine mesure de leur sens du devoir et d’engagement envers leurs concitoyens en toutes circonstances.



Munies de matériel de recherche et d’identification, de détecteurs thermiques et sismiques et de différents outils de découpe, de déplacement des charges, de désincarcération et de stabilisation des structures, des unités des Forces Armées Royales (FAR) et de la Gendarmerie Royale et des équipes de la Protection civile s’activent sur tous les fronts.

De jour comme de nuit, ces équipes œuvrent d’arrache-pied à déblayer les décombres, mener des opérations de secours et de sauvetage et aménager des sites d’accueil temporaires pour les populations affectées.



Dans ce même élan de mobilisation mise en branle conformément aux Hautes Instructions Royales, avec le déploiement d’importants moyens humains, matériels et logistiques, les opérations de distribution d’aides alimentaires, de médicaments et de couvertures se poursuivent au quotidien dans les zones touchées.



A Talat N’yakoub, Amizmiz, Asni et dans d’autres localités sinistrées, les populations constatent avec un énorme soulagement l’important dispositif opérationnel déployé par les équipes d’intervention pour leur venir en aide.



"Cette mobilisation des équipes de secours nous réconforte et nous aide à tenir le coup. Elle nous est d’un grand soutien", a confié à la MAP l’un des habitants de Talat N’yakoub, située à seulement 10 km d’Ighil, épicentre du séisme, ajoutant que "les familles sinistrées sont prises en charge et des aides leur sont régulièrement distribuées".



Jeudi matin, dans cette commune rurale d’Al Haouz, toutes les équipes d’intervention des FAR, de la Gendarmerie Royale et de la Protection civile, de même que le personnel de santé et des bénévoles s’affairaient à apporter aide et assistance.



Accompagnés de médecins, d’infirmiers et de chiens de décombres, des secouristes des FAR s’apprêtaient à s’envoler vers certains douars difficilement accessibles par voie terrestre, pour mener des opérations de recherche et de secours, a-t-on constaté sur place.

Ces opérations sont effectuées sur la base d’informations collectées par les drones qui ratissent toute la région en vue de déterminer les zones d’intervention.



En fonction de la gravité des cas et de la nature du terrain, les blessés sont évacués par ambulance ou hélicoptère au centre de Talat N’yakoub ou à l'hôpital de campagne des FAR installé à Asni. Les cas critiques sont, quant à eux, aéroportés vers les hôpitaux de Marrakech.

Non loin du centre de commandement des opérations des FAR, plusieurs véhicules militaires chargés notamment de produits alimentaires, de tentes et de couvertures se préparaient pour acheminer de l’aide aux populations affectées.



La même mobilisation est observée au poste de commandement de la Protection civile où un important travail de recoupement d’informations avec les autres services de secours est effectué, afin d’apporter une réponse plus efficace sur le terrain.



Plusieurs ambulances et éléments de la Protection Civile, dont des médecins et infirmiers, sont déployés. Ils multiplient les interventions le long de la journée.

Sur le terrain, les équipes de la Fondation Mohammed V pour la solidarité s’activent à leur tour pour distribuer les aides et assister la population.



"Dès les premières heures ayant suivi le séisme, la Fondation a dépêché ses équipes médicales dans les zones touchées pour aider la population”, a déclaré à la MAP, Ayoub Dribla, médecin auprès de la Fondation.



"Les équipes médicales de la Fondation traitent différents cas, notamment les fractures et les blessures, et veillent au suivi des personnes souffrant de maladies chroniques afin de prévenir l’aggravation de leur état, compte tenu des circonstances exceptionnelles que connaît la région", a-t-il expliqué.



La société civile en appui

Dans la localité de Talat N’yakoub, la solidarité avec la population se manifeste également à travers des initiatives citoyennes de distribution d’aides humanitaires.

En compagnie de ses amis, Amin, étudiant et bénévole de la ville de Fès, prépare un convoi d’aides destiné aux habitants de certains douars avoisinants.



"Nous sommes tous unis et solidaires pour surmonter cette épreuve", a-t-il dit, notant que leur initiative a mobilisé quatre camions chargés de denrées alimentaires, de vêtements, de couvertures et de tentes au profit de la population affectée.



Au nom des habitants de Talat N’yakoub, Houssein a tenu à exprimer toute sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a donné Ses Hautes Instructions pour déployer tous les moyens humains et logistiques en vue d’apporter soutien et assistance aux victimes du séisme.



Il a également fait part de ses remerciements aux FAR, à la Protection civile, à la Gendarmerie Royale, aux autorités publiques et à tous les acteurs impliqués dans les efforts déployés au profit des personnes touchées par le tremblement de terre.