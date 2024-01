Des experts soulignent les perspectives prometteuses de l'IA dans le paysage médiatique

Les innombrables outils et fonctionnalités offerts par la technologie de l'intelligence artificielle (IA) pourraient aider le secteur des médias à monter en performance en termes de production du contenu et d’analyse de données, ont souligné, mercredi à Tunis, les participants à la 3e édition du Congrès des médias arabes.



S’exprimant à l'ouverture de cette édition organisée par l’Union des radios des Etats arabes (ASBU), ces experts ont été unanimes quant aux perspectives prometteuses de cette technologie qui fait, désormais, partie intégrante de l'infrastructure des établissements médiatiques et occupe une place importante dans le paysage médiatique.



A cette occasion, Fahd Harthi, président de l'ASBU et président exécutif de l'Autorité saoudienne de la radio et de la télévision, a mis en avant les atouts de l'intelligence artificielle, notamment dans le secteur médiatique où cette technologie aide à rédiger les contenus, personnaliser les expériences et à analyser d'énormes données.



Ainsi, l’IA requiert davantage d'assimilation car elle est désormais au centre des intérêts des individus et des sociétés, a-t-il dit, appelant à faire bon usage de cette technologie, notamment à travers l'ancrage des valeurs principales du secteur médiatique, telles que la précision, l'honnêteté et l'objectivité.



De son côté, Abdessamad Moutei, enseignant chercheur à l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) de Rabat, a mis en exergue les usages des outils de l’IA dans la production des contenus audiovisuels dans le monde arabe, expliquant que ces fonctionnalités facilitent le travail des journalistes et encouragent l’innovation et la créativité.



Les applications de l'IA, très nombreuses et en constante évolution, peuvent aider les médias arabes à réaliser un saut qualitatif dans leur mode de fonctionnement, en adoptant des stratégies pertinentes qui intègrent l’intelligence artificielle dans la création de contenu, a relevé M. Moutei qui est également directeur adjoint chargé de la formation continue et des stages à l’ISIC.



Et d'insister sur la nécessité de respecter la déontologie et les valeurs éthiques des médias en parallèle avec l'utilisation de l’IA, le représentant de l'ISIC a noté que le développement des applications basées sur l’IA pourrait conduire à des pratiques nouvelles et innovantes.



Pour sa part, Hans Hoffmann, chef du département des technologies de communication à l'Union européenne de Radio-Télévision (UER), a mis l’accent sur les défis rencontrés par les radios et les chaînes de télévision en relation avec l'utilisation des données générées et l’importance de mettre en place un cadre juridique spécifique.



Placée sous le thème "Les médias à l'ère de l'intelligence artificielle: opportunités et défis", cette rencontre marquée par la participation de personnalités et d’experts arabes dans le domaine des médias, se veut une plateforme d’échange et de débat autour des défis majeurs auxquels font face les médias arabes.



Parmi les thématiques qui seront abordées par le congrès de deux jours, figurent "Le rôle de l'IA dans la création de contenu multimédia", "L'IA et les métiers des médias", ainsi que "Les aspects techniques et technologiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle".

L'Union de radiodiffusion des Etats arabes est l'une des plus anciennes institutions panarabes, relevant de la Ligue des Etats arabes.