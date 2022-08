Des centaines de supporters de Manchester United manifestent contre les propriétaires

Des centaines de supporters de Manchester United se sont rassemblés lundi aux abords d'Old Trafford, avant le match de la 3e journée de Premier League contre Liverpool, pour réclamer le départ des propriétaires américains, la famille Glazer. "Glazer dehors!", "Aimez United, Détestez les Glazers", "United (ou unis) contre les Glazers", les slogans hostiles à la richissime famille floridienne s'affichaient sur les banderoles, alors que des chants parfois violents étaient entonnés en choeur par les fans mécontents. Des maillots, écharpes et des fumigènes vert et jaune - les couleurs de Newton Heath, le club ancêtre de Manchester United - étaient aussi de sortie, sous un ciel chargé et menaçant. A 20H00, un cortège pour les supporters a couvert la courte distance entre un pub, le Tollgate, et la statue de la "Trinité", George Best, Denis Law et Bobby Charlton, juste devant le stade. En tête de cortège, une bannière clamait "United for $ale" (United à vendre), traduisant le souhait général de voir le club changer de mains prochainement. Il ne s'agit pas, loin s'en faut, de la première manifestation contre les Glazers, propriétaires du club depuis 2005 et accusés d'être les responsables du déclin sportif de l'ancien club dominateur en Angleterre. Avant le match de la première journée, avec la réception de Brighton (1-2), une manifestation bien moins importante avait forcé le club à fermer son magasin au stade. En 2021, avant un match contre Liverpool, déjà, qui devait se dérouler à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19, la pelouse du "Théâtre des Rêves" avait même été envahie par des fans en colère, entraînant le report du match. La rencontre s’est déroulée dans un contexte sportif déprimé, après deux défaites lors des deux premières journées, du jamais vu pour les Red Devils depuis la saison 1992/1993. Fort heureusement que Manchester United s'est adjugé sa première victoire de la saison (2- 1) contre le vice-champion sortant, Liverpool, toujours au point mort, lundi, en clôture de la 3e journée de Championnat anglais. Ces trois premiers points permettent aux Mancuniens de remonter à la 14e place, deux rangs devant les Reds qui ne comptent que 2 points en 3 matches, déjà 7 de moins que le leader Arsenal et son parcours parfait.