Des bleus, des locaux, des revenants et des capés dans la liste de Renard

Le sélectionneur national, Hervé Renard, a dévoilé, lundi, une liste élargie de 23 joueurs qui seront retenus pour les deux prochaines confrontations du Onze national en ce mois de mars, contre le Malawi à titre officiel et l’Argentine en amical.

Pour une liste prédéfinitive, Hervé Renard n’a pas changé son mode de convocation, en procédant à l’appel de bon nombre d’éléments qui évoluent dans le championnat national, en plus de certains joueurs qui seront à leur première sélection ou effectueront leur retour.

Pour ce dernier cas de figure, l’on peut citer Oualid El Hajjam, Rachid Allioui Fouad Chafik ou encore Mehdi Bourabia. Tandis que dans la catégorie des nouveaux venus, le public marocain s’attend à voir à l’œuvre les sociétaires du Real Valladolid, Anuar Touhami, et de l’AZ Alkmaar Oussama Idrissi, en plus des convoqués de la Botola, au nombre de six, à commencer par le néophyte Abdelkrim Baadi, aux côtés de Badr Benoun, Abdelilah Hafidi, Zakaria Hadraf, Mohamed Reda Tagnaouti et Ismaïl El Haddad.

Les autres convoqués sont tous des habitués de l’EN, alors que l’absence du buteur du club saoudien d’Annasr, Abderrezak Hamdallah, a été justifiée sur le champ par Hervé Renard qui a indiqué que le joueur en question a décliné sa convocation pour des raisons familiales.

Comme précité, le Onze national aura à affronter l’équipe du Malawi le 22 de ce mois au stade Kamuzu à Blantyre et ce, pour le compte de la sixième et ultime journée du groupe B des éliminatoires de la CAN 2019 dont les phases finales auront lieu l’été prochain en Egypte.

Une rencontre, certes, officielle, mais formelle après que l’EN a assuré sa qualification à cette édition continentale, sachant que ce match sera sifflé par un trio d’arbitrage angolais conduit par Helder Martins De Carvalho, secondé par Jerson Emiliano Dos Santos et Invalido Meirelles de O Sanche.

Toujours à propos de cette confrontation, Hervé Renard, sacré meilleur entraîneur de l’année sur le continent, a fait savoir dans un entretien accordé au site cafonline.com que “cela va permettre de voir certains joueurs qui n’ont pas beaucoup porté le maillot de l’équipe nationale. Sans compter l’Argentine (26 mars à Tanger), c’est le dernier rendez-vous officiel avant la préparation de la CAN au mois de juin. C’est important aussi de récolter des points pour le classement FIFA. C’est toujours difficile d’évoluer au Malawi”.

A noter que lors de cette interview, Hervé Renard a tenu à ne pas trop s’enthousiasmer en ce qui concerne la participation de la sélection marocaine à la CAN, jugeant bon de ne pas lui accorder le statut de favori. Affirmant à cet effet qu’“en faisant preuve d’humilité, c’est très difficile de gagner une CAN et je sais de quoi je parle. Statistiquement, les amoureux du football savent que l’Egypte c’est un grand pays. Encore plus quand on peut compter sur Mohamed Salah. Et encore plus à domicile avec un fort soutien populaire. Cela va être très difficile pour tous leurs adversaires. Quelle équipe possède aujourd’hui des qualités individuelles comme le Sénégal de Sadio Mané ou Koulibaly ? N’oublions pas aussi la Côte d’Ivoire de Nicolas Pépé et Serge Aurier, les champions en titre camerounais ou le Nigeria. Je préfère ne pas m’enflammer pour le Maroc et faire tomber les adversaires sur le terrain”.



Les 33 convoqués



Gardiens de but: Mounir El Kajoui (Malaga, Espagne), Yassine Bounou (Gérone, Espagne), Ahmad Reda Tagnaouti (Wydad de Casablanca).

Défenseurs: Marouane Da Costa (Ittihad Djeddah, Arabie Saoudite), Ghanem Saiss (Wolverhampton, Angleterre), Mehdi Benatia (Al-Duhail Sports, Qatar), Achraf Hakimi (Dortmund, Allemagne), Mazraoui Noussair (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), El Hajjam Oualid (Amiens SC, France), Fouad Chafik (Dijon, France), Badr Banoun (Raja de Casablanca).

Milieux de terrain: Karim El Ahmadi Arroussi (Al Ittihad, Arabie Saoudite), Youssef Aït Bennasser (St-Etienne, France), M'barek Boussoufa (Al-Shabab, Arabie Saoudite), Younès Belhanda (Galatasaray, Turquie), Fayçal Fajr (Caen, France), Amine Harit (Schalke 04, Allemagne), Sofiane Amrabet (Club Bruges, Belgique), Anuar Tuhami (Valladolid, Espagne), Abdelkrim Baadi (Hassania d’Agadir), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Italie).

Attaquants : Nordin Amrabat (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Ayoub El Kaâbi (Hebei China Fortune FC, Chine), Khalid Boutaïb (Zamalek, Egypte), Rachid Alioui (Nîmes, France), Youssef En-Nesyri (Leganes, Espagne), Soufiane Boufal (Celta Vigo, Espagne), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Pays-Bas), Abdelilah Hafidi (Raja de Casablanca), Ismail El Haddad (Wydad de Casablanca), Zakaria Hadraf (Raja de Casablanca).