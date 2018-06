Des athlètes de renom au Meeting international Mohammed VI d'athlétisme

La 11è édition du Meeting international Mohammed VI réunira l’élite mondiale de l’athlétisme, alors que les deux Marocains El Bakkali et Iguider feront de leur mieux pour défendre avec brio les couleurs nationales.

Lors d’une conférence de presse, tenue lundi à Rabat pour présenter cet événement, étape de la Ligue de Diamont depuis deux ans, les organisateurs ont précisé que 190 athlètes, dont des champions olympiques et mondiaux représentant une soixantaine de pays, seront attendus le 13 juillet à la capitale, ajoutant que l’athlétisme marocain mettra en grande partie ses espoirs sur Iguider et El Bakkali pour renouer avec la victoire.

Evoquant ses post-préparatifs, El Bakkali, vice-champion du monde 2017 à Londres, a souligné à la MAP qu’il a effectué un stage de préparation de 6 mois à Ifrane pour être au pic de sa forme physique et mentale lors de ce meeting et réaliser un record personnel.

De son côté, le directeur technique de la Fédération Royale marocaine d’athlétisme (FRMA), Ayoub El Mendili a déclaré qu’en présence d’athlètes de renom, les Marocains seront appelés à signer une présence convaincante pour décrocher un titre, ou au grand minima une place au podium. Le directeur du Meeting, Alain Blondel a, pour sa part, souligné que cet événement a connu une grande évolution, comme en témoigne le nombre important d’athlètes qui veulent y participer.