Des ambassadeurs accrédités en Espagne saluent l'exploit du Maroc

Des personnalités et ambassadeurs accrédités en Espagne ont salué la qualification, jeudi, du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde Qatar-2022, suite à sa victoire contre le Canada (2-1), lors de la troisième et dernière journée du groupe F.



Ces diplomates, qui ont suivi le match Maroc-Canada au siège de l’institution Casa Arabe (Maison arabe), ont exprimé, dans des déclarations à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, leur fierté de la prestation des Lions de l’Atlas, classés premiers de leur groupe, après un nul contre la Croatie et deux victoires contre la Belgique (2-0) et le Canada.



L’ambassadeur du Qatar à Madrid, Abdulla bin Ibrahim Abdulrahman Sultan Al Hamar, s’est dit ''très fier'' de la qualification du Maroc, un ''pays frère et ami''.



''Le Maroc est une fierté pour les pays arabes. Nous sommes très heureux de cet exploit, qui nous fait vivre des moments exceptionnels'', a assuré le diplomate, exprimant ses remerciements à la sélection marocaine pour avoir honoré les pays arabes avec ''ses performances et sa combativité''.

''Nous félicitons Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain pour cette performance historique'', a-t-il ajouté.



L’ambassadeur du Gabon en Espagne, Patrick Arthur Moukala, doyen des ambassadeurs africains accrédités à Madrid, a souligné, pour sa part, que la qualification du Maroc est ''une grande allégresse et une grande joie'' pour tous les peuples africains.



''Le Maroc a réalisé une très belle prestation et s’est qualifié premier de son groupe. C’est une grande fierté pour l’Afrique'', a ajouté le diplomate gabonais.

''Nous souhaitons le meilleur pour le Maroc pour aller loin dans cette Coupe du monde'', a-t-il dit.



Dans le même sens, Irene Lozano Domingo, directrice de Casa Arabe, institution relevant du ministère espagnol des Affaires étrangères, a fait part de sa joie de la qualification du Maroc au prochain tour de la Coupe du monde.



''La qualification du Maroc aux dépens d’équipes importantes est très méritée et la victoire d’aujourd’hui a confirmé la valeur de la sélection marocaine'', a-t-elle résumé.



''C’est une grande fierté et une grande joie aujourd’hui de voir le Maroc remporter ce match et passer au deuxième tour'', a souligné, pour sa part, l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, assurant qu’il s’agit d’un ''rêve que nous attendons depuis 1986''.



''Nous sommes très heureux d’avoir suivi ce match avec la communauté marocaine et le corps diplomatique arabe et africain accrédité en Espagne'', a fait noter Mme Benyaich.

''Nous félicitons S.M le Roi Mohammed VI et nous nous félicitons de cet exploit historique qui restera dans les annales du football marocain'', a-t-elle conclu.