Des Assises formelles pour l’informel

A.S

Du temps de Feu S.M Hassan II, le secteur informel était vu comme une réponse urgente, ponctuelle à des situations de pauvreté et de misère.Une nouvelle interprétation a cédé la place à celle-ci. Tout en admettant que ce secteur demeure une réponse aux demandes sociales urgentes, on ne l’appréhende désormais plus qu’à travers la lucarne de la forte concurrence qu’il livre à une économie formelle dont la modernité est écornée par un système de rente fort pernicieux.Parler du secteur informel, c’est à la fois tout cela et plus encore.L’informel a, en effet, fait l’objet de nombreuses appellations et de définitions qui témoignent de la vitalité du concept. Ainsi, le «secteur informel» ou «non réglementé», «l’économie parallèle» ou «non structurée» ou «non encadrée» renvoient à la même réalité désignée sous le vocable fédérateur «d’économie informelle» par le Bureau international du travail (BIT). Cette terminologie comprend toutes les activités qui ne sont pas ou qui sont faiblement enregistrées. C’est ce qui fait de l’informel une question de degré plutôt que de statut.Il n’est pas aisé de définir l’économie informelle tant celle-ci est relative et dépendante de son contexte culturel et juridique.Dans une acception plus large, l’économie informelle regroupe à la fois des activités illégales (contrebande, trafic de drogue, crime organisé, prostitution, jeux...) et légales mais qui ne sont pas déclarées.Dès lors, sont considérées comme informelles toutes les activités économiques qui échappent, d’une manière ou d’une autre, au contrôle de l’Etat et qui ne sont pas intégrées dans ce que les spécialistes appellent le circuit économique.Le secteur informel s’identifie alors par ses manifestations et ses causes plus que par un concept précis.Les activités informelles sont faciles à décrire et difficiles à définir, s’adaptent aux changements et sont en plein essor. Leur diversité va jusqu’à toucher presque toutes les couches de la société et tous les secteurs d’activité économique, et se traduit souvent par la difficulté même d’appellation du phénomène, comme le montre le cas du Maroc pour lequel les qualificatifs en usage ne manquent pas et renvoient à une idée d’anomie (absence de conformité et/ou d’organisation naturelle ou légale). Cela rend bien compte de la difficulté à définir de manière claire le phénomène qui tient principalement à la complexité de sa délimitation spatiale, sectorielle et sociale.Il n’en demeure pas moins qu’il demeure lié, dans l’imaginaire collectif, à la misère et à la débrouillardise qu’elle impose pour gagner sa vie.La thèse de doctorat d'Etat que Mohamed Laoudi a soutenue à l'Université de Poitiers en France en mai 1998 sous l'intitulé: «Petits entrepreneurs de la pauvreté et activités marchandes de rue à Casablanca (Maroc)» et que l'Université Hassan II Ain Chock a publiée en 2001 dans sa collection «Série thèses et mémoires» sous le titre «Casablanca à travers ses petits entrepreneurs de la pauvreté: Aperçu sur les micro-activités marchandes de rue dans une métropole maghrébine», en porte le témoignage.Son travail colossal a duré une dizaine d'années et il est d'une objectivité à tout écrin. A preuve, à aucun moment, il n'a condamné ce système d'économie parallèle que d'aucuns qualifient de «parasitaire». Mieux, il en a démontré le rôle décisif eu égard à sa capacité d'absorber le flux de main-d'œuvre excédentaire tout en atténuant le processus de paupérisation de Casablanca. Laquelle doit faire face, comme beaucoup de métropoles du Sud, à un problème de survie mais qui apparaît, comparativement à la pauvreté ambiante de certaines villes du Royaume et, surtout, du monde rural, comme un lieu vers lequel convergent tous les espoirs. Et avec eux, ces migrants ruraux, dont le nombre est appelé à augmenter vu le creusement du gap du développement entre le milieu urbain et les campagnes.A ces migrants, les nécessités de la vie quotidienne imposent de devenir des au-entrepreneurs de l’informel et d'exercer différents petits métiers de la rue dont certains sont illicites.«Au-delà des précarités du réseau d'activité, ces petits travailleurs indépendants se présentent désormais comme de véritables petits entrepreneurs de la pauvreté. Peut-on dans ce cas déconsidérer systématiquement ce dispositif économique précaire et le qualifier de marginal, au risque de pénaliser tout effort de travail en dehors des pôles dominants de l'économie urbaine, au lieu du système qui le génère?», s'est demandé l'auteur à ce propos. A cette question gigogne, un constat de Mohamed Laoudi donne un éclairage tout à fait particulier : depuis le début des années 80, les mico-activités de commerce et de service connaissent une expansion extraordinaire.Le phénomène s'est d'ailleurs tellement imprimé dans l'urbanisme, dans les pratiques socioéconomiques, dans les mentalités et dans les comportements qu'il devient presque impossible d'imaginer qu'il puisse un jour disparaître des rues de nos villes ou que les pouvoirs publics soient capables d'en arrêter la fulgurante progression.Ceci d'autant plus que sa présence conforte une médiation devenue indispensable pour gommer les aspérités des conflits sociaux et camoufler les effets du chômage. Mais jusqu'à quand serait-on tenté par cette politique de l'autruche ? Le secteur informel et les sous-activités précaires qui y sont exercées dans le cadre de l’autoentrepreneuriat fût-il formel, ne peuvent, en effet, constituer l’élément moteur de toute politique visant le progrès et le développement.