Dernier carré de la Coupe de la Confédération. Ce qu ’il faut savoir sur les protagonistes

Les demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAFTotal 2019-2020 approchent à grands pas. Retour sur le parcours des équipes du dernier carré.



Pyramids (Egypte)

Tour préliminaire :

10.08.2019 Le Caire : Pyramids 4-1 Etoile du Congo (Congo)

25.08.2019 Brazzaville : Etoile du Congo (Congo) 0-1 Pyramids Pyramids s'est qualifié sur le score cumulé de 5-1

Premier tour :

14.09.2019 Le Caire : Pyramids 1-1 CR Belouizdad (Algérie)

29.09.2019 Alger : CR Belouizdad (Algérie) 0-1 Pyramids Pyramids s'est qualifié sur le score cumulé de 2-1 Tour de barrage :

27.10.2019 Mwanza : Young Africans(Tanzanie) 1-2 Pyramids

03.11.2019 Le Caire : Pyramids 3-0 Young Africans(Tanzanie) Pyramids s'est qualifié sur le score cumulé de 5-1

Phase de groupes :

01.12.2019 Enugu : Enugu Rangers(Nigeria) 1-3 Pyramids

08.12.2019 Le Caire : Pyramids 6-0 Nouadhibou (Mauritanie)

29.12.2019 Alexandrie : Al Masry (Egypte) 1-2 Pyramids

12.01.2020 Le Caire : Pyramids 2-0 Al Masry (Egypte) 26.01.2020 Le Caire : Pyramids 0-1 Enugu Rangers(Nigeria)

02.02.2020 Le Caire : Nouadhibou (Mauritanie) 0-1 Pyramids Pyramids a terminé en tête du groupe A : G 5, N 0, P 1, BM 14, BC 3

Quarts de finale :

01.03.2020 Lusaka : Zanaco (Zambie) 0-3 Pyramids

08.03.2020 Le Caire : Pyramids 0-1 Zanaco (Zambie) Pyramidss'est qualifié sur le score cumulé de 3-1

Parcours jusqu'en demies : Pyramids a disputé 14matches dont 11 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils ont inscrit 29 buts et concédé 7.



Horoya (Guinée)

Tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF :

10.08.2019 Bamako : Stade Malien (Mali) 1-1 Horoya

25.08.2019 Conakry : Horoya 1-0 Stade Malien (Mali) Horoya s'est qualifié sur le score cumulé de 2-1 Premier tour de la Ligue des champions de la CAF :

14.09.2019 Tizi Ouzou : JS Kabylie (Algérie) 2-0 Horoya

29.09.2019 Conakry : Horoya 2-0 JS Kabylie (Algérie) Apres un score cumulé de 2-2,Horoya s'est incliné 5-4 aux tirs au but



Tour de barrage :

27.10.2019 Conakry : Horoya 4-2 Bandari (Kenya) 03.11.2019 Kasarani : Bandari (Kenya) 0-1 Horoya Horoya s'est qualifié sur le score cumulé de 5-2

Phase de groupes :

01.12.2019 Johannesburg : BidvestWits (Afrique du Sud) 0-0Horoya

08.12.2019 Conakry : Horoya 3-0 Al Nasr (Libye)

29.12.2019 Conakry : Horoya 1-0 Djoliba (Mali)

12.01.2020 Bamako : Djoliba (Mali) 0-0 Horoya

26.01.2020 Conakry : Horoya 2-1 Bidvest Wits(Afrique du Sud)

02.02.2020 Le Caire : Al Nasr (Libye) 0-2 Horoya Horoya a terminé deuxième du groupe B : G 4, N 2, P 2, BM 8, BC 1

Quarts de final:

01.03.2020 Aba : Enyimba (Nigeria) 1-1 Horoya

08.03.2020 Conakry : Horoya 2-0 Enyimba (Nigeria) Horoya s'est qualifié sur le score cumulé de 3-1

Parcours jusqu'en demies :

Horoya a disputé 14 matches dont 11 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils ont inscrit 20 buts et en ont concédé 7.



RS Berkane (Maroc)

Tour préliminaire :

Exempté Premier tour :

14.09.2019 Obuasi : Ashanti Gold (Ghana) 3-2 RS Berkane

28.09.2019 Berkane : RS Berkane 2-0 Ashanti Gold (Ghana) RS Berkane s'est qualifiée sur le score cumulé de 4-3

Tour de barrage :

27.10.2019 Antananarivo : FOSA Juniors (Madagascar) 2-0 RS Berkane

03.11.2019 Berkane :RS Berkane 5-0FOSAJuniors (Madagascar) RS Berkane s'est qualifiée sur le score cumulé de 5-2

Phase de groupes :

01.12.2019 Berkane : RS Berkane 3-0 ESAE (Bénin) 08.12.2019 Lusaka : Zanaco (Zambie) 1-1 RS Berkane

29.12.2019 Berkane : RSBerkane 3-0DC Motema Pembe (RD Congo)

12.01.2020 Kinshasa : DC Motema Pembe (RD Congo) 1-0 RS Berkane

26.01.2020 Porto Novo : ESAE (Bénin) 1-5 RS Berkane

02.02.2020 Berkane : RS Berkane 1-1 Zanaco RS Berkane a terminé en tête du groupe C : G 3, N 2, P 1, BM 13, BC 4

Quarts de finale :

01.03.2020 Suez : Al Masry (Egypte) 2-2 RS Berkane

08.03.2020 Berkane : RS Berkane 1-0 Al Masry (Egypte) RS Berkane s'est qualifiée sur le score cumulé de 3-2 Parcours jusqu'en demies : RS Berkane a disputé 12 matches dont 6 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Ils ont inscrit 25 buts pour 11 concédés.



HUSA Hassania Agadir (Maroc)

Tour préliminaire :

Premier tour :

14.09.2019 Sfax : Al Ittihad (Libye) 1-1 Hassania Agadir

28.09.2019 Agadir : Hassania Agadir 0-0 Al Ittihad (Libye) Hassania Agadir s'est qualifié grâce à la règle des buts à l'extérieur sur un score cumulé de 1-1

Tour de barrage :

27.10.2019 Lusaka Green Eagles(Zambie) 1-1 Hassania Agadir

03.11.2019 Agadir Hassania Agadir 2-1 Green Eagles(Zambie) Hassania Agadirs'est qualifié sur le score cumulé de 3-2

Phase de groupes :

01.12.2019 Agadir : Hassania Agadir 2-0 Enyimba (Nigeria) 08.12.2019 Blida : Paradou (Algérie) 0-2 Hassania Agadir

29.12.2019 Abidjan : San Pedro (Côte d’Ivoire) 1-1 HassaniaAgadir

12.01.2020 Agadir: Hassania Agadir 3-0 SanPedro (Côte d’Ivoire)

26.01.2020 Aba : Enyimba (Nigeria) 1-1 Hassania Agadir

02.02.2020 Agadir : Hassania Agadir 0-3 Paradou (Algérie) Hassania a terminé en tête du groupe D : G 3, N 2, P 1, BM 9, BC 5

Quarts de finale :

01.03.2020 Le Caire : Al Nasr (Libye) 0-5 Hassania Agadir

08.03.2020 Agadir : Hassania Agadir 2-0 Al Nasr (Libye) Hassania Agadirs'est qualifié sur le score cumulé de 7-0 Parcours jusqu'en demies : Hassania Agadir a disputé 12 matches dont 6 victoires, 5 nuls et 1 défaite. Ils totalisent 20 butsinscrits et 8 buts concédés.



Source : cafonline.com