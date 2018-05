Derby maghrébin risqué pour le DHJ face au MCA à Alger

Les Doukkalis du DHJ auront une sortie risquée ce soir à 21h00 à Alger lorsqu’ils ouvriront le bal de la phase des poules à l’occasion de la première journée de la Ligue des champions du groupe B qui comprend également l’Entente de Sétif et le TP Mazembe. Les hommes d’Aberrahim Taleb affronteront au stade 5 Juillet le MCA, (Mouloudia Club d'Alger) avec un moral au beau fixe au regard de leur belle prestation samedi en championnat en guise de préparation à cet évènement.

En effet, le DHJ s’était largement imposé sur la pelouse du KACM par 5 buts à 2, en match de la 27e journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au Grand stade de Marrakech.

Cette belle victoire cerise sur le gâteau avait permis au DHJ de monter sur le podium avec pour compagnon de route le champion en titre africain le WAC à un point du dauphin, le HUSA en l’occurrence et à quatre longueurs du leader, l’IRT (son prochain adversaire en Botola).

Mais voilà, devant le MCA à Alger ce sera une autre paire de manches car le club de la capitale, quatrième en championnat, joue ou mise toute sa saison sur cette compétition africaine majeure. En effet, à deux journées de la fin de l’exercice Mobilis, il est à six points du CS Constantine et a donc pratiquement fait son deuil quant à d’éventuels lauriers nationaux de fin de saison.

D’ailleurs, le coach français Bernard Casoni ne s’est pas fait d’illusions lors de la rencontre de la dernière journée perdue face à l’USM Bel Abbès (2-1) lui qui a, semble-t-il, fait tourner son effectif afin justement de garder au frais et motivé son ensemble pour ce premier match de la phase de poules. Toutefois, il serait peu correct d’occulter la forme actuelle des locaux qui, en leur fief du 5 Juillet, n’ont pas fait de cadeaux aux plus huppés en les dominant haut les crampons, et ce avant la défaite devant Bel Abbès. C’est dire combien grande sera la difficulté du représentant marocain d’autant plus que le keeper légendaire et fort expérimenté du MCA, Fawzi Chaouchi, gardera ses bois après deux matches de suspension en championnat. Casoni devra compter en outre sur Bendebka, l’un des joueurs en forme actuellement du championnat pour la bataille du milieu.

En face, la formation marocaine n’aura rien à lui envier et les poulains de Talib sont déterminés et motivés tout autant que les Algérois d’ailleurs. Très plaisants et développant un jeu très généreux, ils ne sont pas arrivés à ce stade de la compétition, la plus prisée du continent, en déméritant, bien au contraire. En tout cas, les Doukkalis, pour une première, sont décidés à positiver ce court déplacement. Les derbys maghrébins, c’est connu, sont passionnants et disputés. S’il est un hic pour Ahadad & co, c’est le chaudron du 5 Juillet, un véritable numéro douze comme peu ailleurs en Afrique. Quant au bémol, on peut faire confiance aux crampons des hommes de Talib, d’autant plus que le MCA est une équipe qui, grosso modo, réussit à nos clubs.

Le Mouloudia, pour l’avoir expérimenté face au Raja, entre autres, en sait des choses. Pour peu que cette malédiction ne s’arrête pas ce vendredi et tout baignera pour les Doukkalis. Bon spectacle !