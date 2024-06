Déploiement d’une opération humanitaire d’aide médicale destinée à la population de Gaza

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide médicale, destinée à la population palestinienne de Gaza, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.



Cette aide ordonnée par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, est composée de 40 tonnes de produits médicaux contenant, notamment, des dispositifs pour la prise en charge des brûlures, et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité, souligne le ministère dans un communiqué, ajoutant que ces produits médicaux concernent aussi bien les adultes que les enfants en bas âge.

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a bien voulu prendre en charge une grande partie de l’aide, sur les deniers personnels du Souverain.



L’aide marocaine sera acheminée à travers le même itinéraire terrestre inédit emprunté lors de l’opération d’aide alimentaire déployée sur instructions du Souverain au mois de Ramadan dernier, précise le communiqué.



Ces opérations humanitaires de grande envergure au profit des populations palestiniennes viennent confirmer l’engagement effectif et la sollicitude constante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, en faveur de la Cause palestinienne, conclut la même source.