Demi Lovato reviendra sur son overdose

S on expérience avec la drogue l’avait menée à faire une overdose en 2018 qui lui avait presque coûté la vie. Après cette épreuve difficile, la popstar montre dans ce documentaire son retour sur scène et auprès de ses fans. Le film sera disponible sur YouTube, qui diffusera les deux premières parties le 23 mars. Le reste de la production paraîtra sur la plateforme de manière hebdomadaire.



C’est en voyant le documentaire de Michael D.Ratner sur Justin Bieber que Demi Lovato a souhaité entreprendre ce projet ambitieux avec le réalisateur. La jeune femme de 25 ans se confie sur ses blessures et véhicule un vrai message d’espoir. «Il y a deux ans maintenant, j’ai vécu le moment le plus sombre de ma vie. Aujourd’hui, je suis prête à partager mon histoire avec le monde. Pour la première fois, vous serez témoins de ma lutte pour la guérison, de mon point de vue. Je suis reconnaissante d’être capable de faire face à mon passé et de le partager enfin avec le monde.»



Un premier documentaire «Demi Lovato : Simply Complicated», réalisé par Hannah Lux Davis était sorti en 2017 et avait battu les records de vues avec plus de trente-deux millions de vues sur YouTube. La star revenait sur le processus d’enregistrement de son tire «Tell Me You Love Me», mais aussi sur son combat avec la bipolarité.