Demi Lovato : Les révélations chocs sur la visite de son dealer le soir de son overdose

Depuis l'annonce de son overdose, Demi Lovato a décidé de se focaliser entièrement sur son combat contre ses démons. Et alors que la chanteuse a intégré un centre de désintoxication, les circonstances sur son overdose commencent à se dévoiler, notamment en ce qui concerne le dealer de Demi Lovato, comme le rapporte Non Stop People.

Demi Lovato a frôlé la mort le 24 juillet dernier, lorsqu'elle a été retrouvée inconsciente chez elle à la suite d'une overdose. Heureusement sauvée par son garde du corps, Demi Lovato a pu se réveiller à l'hôpital quelques heures plus tard. Et à la demande de sa famille, la chanteuse a pris la décision de partir en cure de désintoxication pendant plusieurs mois : "Elle restera en centre de désintoxication pendant plusieurs mois afin de suivre un programme prolongé et intensif pour qu'elle puisse obtenir toute l'aide dont elle a besoin. Son équipe tente de limiter ses interactions au minimum. Elle ne communique avec personne et se concentre vraiment sur elle-même et sur sa santé", a confié une source à E! News. Et alors que Demi Lovato fait tout pour aller mieux, les circonstances exactes du drame continuent d'intriguer.

Selon TMZ, Demi Lovato aurait envoyé un SMS à son dealer lors d'une fête dans sa résidence de West Hollywood à Los Angeles pour qu'il passe chez elle. L'individu se serait alors présenté avec deux Oxycodone sur du papier aluminium. Mais ce que Demi Lovato ignorait, c'est que son dealer aurait l'habitude d'acheter de la drogue trafiquée au Mexique. Et celle qu'il lui a fournie cette nuit-là était coupée au fentanyl, un dangereux analgésique opioïde impliqué dans les décès de Prince et Dolores O'Riordan. Et alors que Demi Lovato était au lit et éprouvait des difficultés respiratoires, son dealer a rapidement pris la fuite.