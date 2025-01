Dembélé, Hakimi et Marquinhos présents à l'entraînement du PSG avant le choc contre City

Absents depuis plusieurs matches, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Marquinhos se sont entraînés lundi, à deux jours du match face à Manchester City en Ligue des champions, selon des images diffusées par le club.



Touché par un "virus" selon son entraîneur, Ousmane Dembélé (11 buts, 7 passes décisives) a manqué les deux derniers matches du PSG, en Coupe de France mercredi dernier et à Lens samedi en Ligue 1.



Achraf Hakimi, ménagé, a lui aussi manqué ces deux rencontres. "Rien de grave, on ne voulait pas prendre de risque, au dernier entraînement, il y a eu des situations étranges et comme il a eu beaucoup de temps de jeu...", avait expliqué samedi Luis Enrique.



Quant à Marquinhos, le capitaine, "gêné aux adducteurs", il a raté les trois dernières sorties. "Marquinhos va très bien, mais on ne va surtout pas prendre de risque", avait assuré vendredi l'entraîneur espagnol.



Selon des images diffusées par le club lundi, les trois joueurs se sont bien entraînés avec l'ensemble du groupe, à deux jours de la rencontre cruciale de Ligue des champions face aux "Citizens".



Avant la réception de City, le PSG est 25e sur 36 clubs de la phase de Ligue.

La nouvelle recrue Khvicha Kvaratskhelia, qui a signé vendredi au PSG mais qui ne pourra pas jouer la Ligue des champions, a participé lundi à sa première séance collective à Poissy avec l'ensemble de ses coéquipiers.