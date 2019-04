Défaite de l’EN féminine

La sélection nationale féminine sénior de football s'est inclinée, mercredi à Bamako, face à son homologue malienne sur le score de 3 but à 1 en match comptant pour le premier tour des éliminatoires africaines pour les prochains Jeux olympiques (Tokyo-2020).

Les deux premiers buts du Mali ont été inscrits par Aissata Traoré, respectivement à la 2ème et la 10ème minute du jeu, alors que la troisième réalisation a été l'œuvre de Salimata Diarra à la 51é minute.

L'unique but de la sélection marocaine a été inscrit par Badri Najat à la 53ème minute.

Le match retour aura lieu quatre jours plus tard à Salé.