Défaite d’entrée d’Iniesta à la J-League

Pour son premier match au Japon, la star espagnole Andres Iniesta, simple remplaçant, n'a pas pu éviter à ses nouveaux coéquipiers du Vissel Kobe une défaite (3-0) contre le Shonan Bellmare, dimanche lors de la 17e journée de la J-League.

Après son entrée en jeu à la 58e minute, ce qui a provoqué la déception des supporters qui voulaient le voir titulaire, le milieu de 34 ans n’a pas pu inverser le cours du match alors que Kobe était déjà mené 2-0.

"C'est dommage que nous ayons perdu, je n'aime pas perdre", a-t-il réagi après la rencontre. "Mais c'est seulement la première étape d'une nouvelle aventure extraordinaire. C'était un match physique qui a démontré la qualité de la J-League."

L'ex-Barcelonais, qui a disputé 674 matches et soulevé 32 trophées avec les Blaugranas dont 9 titres de champion et 4 Ligues des champions, a rejoint cet été la J-League pour trois ans et un salaire annuel de 25 millions d'euros selon la presse espagnole.