Décès du pape François Un réformiste à l'écoute des laissés-pour-compte

Les quatre Commissions permanentes du Parlement arabe ont achevé leurs réunions périodiques, dimanche à Bagdad, avec la participation de parlementaires marocains, et ce en prévision de la 4e session plénière au titre de la 4e législature.



Ainsi, la Commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale a examiné, en présence du député marocain Mohamed Lahmouch, les développements dans la région et un projet de vision parlementaire pour lutter contre les nouvelles méthodes de production et de trafic des stupéfiants et de substances psychotropes.



La Commission des affaires économiques et financières, qui s'est réunie sous la présidence de Mohamed El Bakkouri, membre de la Chambre des conseillers, a débattu des moyens de soutenir l'économie palestinienne dans les différents forums parlementaires internationaux et régionaux, ainsi que du suivi de l'action économique arabe commune.



De son côté, la Commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l’Homme a examiné, en présence du député marocain Mohammed Ayach, le projet de loi d'orientation pour la lutte contre l'immigration illégale dans le monde arabe ainsi que le projet de rapport sur la situation des droits de l'Homme dans le monde arabe.



En présence de la députée marocaine Khadija Hajjouji, la Commission des affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse, a à son tour planché sur les mécanismes pour développer une législation arabe soutenant les femmes et les jeunes dans le monde arabe, outre un projet de document sur les actions sociales et les familles productives.



Samedi, la Commission de la Palestine a échangé autour des développements relatifs à la situation en Palestine et des efforts consentis en appui au plan arabe de la reconstruction et aux efforts arabes visant à aboutir à un cessez-le-feu.

Le Parlement arabe devait tenir, lundi dans la capitale irakienne, sa 4e session plénière au titre de la quatrième législature.