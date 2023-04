Décès du journaliste sportif Mhammed Azzaoui

Le journaliste sportif Mhammed Azzaoui est décédé, dans la nuit de mercredi à jeudi dans une clinique à Rabat à l'âge de 69 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.



Le défunt était une figure emblématique du service sports de la radio nationale, animant l'émission "lL dimanche sportif" commentant avec maestria les informations du championnat national de football.



Natif de Fès, Mhammed Azzaoui était un vétéran du journalisme sportif au Maroc ayant consacré l’intégralité de sa carrière à la valorisation de ce domaine.



Dans sa jeunesse, le défunt avait été correspondant sportif, marchant sur les pas de ses célèbres confrères Ahmed El Gharbi et El Houssine El Hayani. Ayant rejoint l’Institut supérieur de journalisme en 1976, il s'était spécialisé dans le journalisme audiovisuel et la presse écrite.

Après avoir obtenu son diplôme en journalisme, Mhammed Azzaoui a fait ses débuts dans la division des informations de la SNRT, où il a passé toute sa carrière professionnelle.



En 1983, feu Azzaoui a exercé à la radio régionale de Fès en tant que correspondant sportif, avant de rejoindre la division des sports dont il assurera la supervision en 1992.

En ces douloureuses circonstances, Libération présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis du défunt.