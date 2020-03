Décès de Mounir El Brazi

L'ancien gardien de but marocain Mounir El Brazi est décédé, mardi dans un hôpital à Oujda, après un long combat contre la maladie.

Dans un communiqué, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a adressé "ses condoléances à toute la famille du ballon rond national suite à la disparition de ce grand nom qui a tant donné à la discipline au Maroc", rappelant que le défunt avait évolué au sein de plusieurs clubs nationaux en plus d’avoir porté le maillot des équipes nationales à plusieurs reprises.

Feu Mounir El Brazi a évolué au sein de la Renaissance de Berkane, du Sporting Salé, de la Jeunesse El Massira et de l'Olympic de Safi. Il était également entraîneur des gardiens de but de la Renaissance de Berkane.