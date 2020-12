Décès de Mohammed Abarhoune

L'ancien joueur de la sélection nationale de football et du Moghreb de Tétouan (MAT), Mohamed Abarhoun, est décédé mercredi à l'âge de 31 des suites d'une longue maladie. Dans un communiqué, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) déplore "la perte d'un joueur qui a beaucoup donné au football marocain, puisqu'il a défendu les couleurs des différentes équipes nationales, en plus du Moghreb de Tétouan, avant d'entamer une carrière professionnelle".



Mohamed Abarhoun avait joué au sein de la première équipe du MAT lors de la saison 2009-2010, avant d'être prêté à la fin de la saison 2010 au Chabab Rif Al Hoceima. Il avait rejoint par la suite le club de la Colombe blanche où il a disputé quatre matches lors de la saison 2010-2011.



En Equipe nationale, Abarhoun avait porté, pour la première fois, le maillot des Lions de l'Atlas en 2010. Il avait remporté avec la sélection nationale des moins de 23 ans le titre de vice-champion d'Afrique et avait disputé les JO de Londres. En Europe, il a joué pour les clubs portugais de Moreirense, avant de finir sa carrière au club turc de Caykur Rizespor.



En ces douloureuses circonstances, Libé Sport présente ses condoléances les plus attristées à la famille du regretté. Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte miséricorde. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.