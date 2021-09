Décès de Mohamed Noubir Amaoui

Le mouvement syndical vient de perdre l’un de ses grands hommes, le leader syndicaliste progressiste, Mohamed Noubir Amaoui, qui a rendu l’âme, mardi, suite à une longue maladie. Le regretté a consacré toute une vie pour servir les nobles principes du mouvement progressiste au Maroc qu’il a défendu de toutes ses forces, des décennies durant. Mohamed Noubir Amaoui qui s’est initié au militantisme politique dès son jeune âge a marqué, de par ses positions, la vie nationale tantsur le plan social, politique qu’institutionnel. Le mouvement syndicaliste lui doit, aux côtés d’autres militants, la naissance de la Confédération démocratique du travail (CDT) en novembre 1978. Ses prises de positions qui ne souffraient pas d’équivoque lui ont valu enlèvements, procès et détention. Trois ans plus tard, à l’issue de la grève générale du 20 juin 1981, les membres dirigeants de la CDT sont jetés en prison. L’on a encore en mémoire la célèbre citation de feu Amaoui commentant la réaction répressive qui a coûté la vie à de nombreux citoyens : «Ils ont revendiqué du pain, on leur a servi des balles ». Le parcours exceptionnel du défunt au sein du mouvement national a été marqué par son adhésion au parti de l’Istiqlal. Il a rejoint l’UNFP à sa création pour officier sous la direction du martyr Mehdi Ben Barka qui l’a désigné responsable de la commission syndicale de l’UMT à Rabat. Le Bureau politique de l’USFP, faisant part, de ce fait, de la disparition d’un frère, un compagnon et un dirigeant qui a marqué la vie interne du parti des forces populaires etla vie nationale,salue son militantisme etsa persévérance pour un Maroc fort et solidaire et se rappelle les moments passés auprès du regretté et qui a permis à tous ses membres de profiter de sa sagesse et de son expérience de militant hors pair. Nos condoléances à sa petite et à sa grande familles, à tous les nationalistes, à tous les militants, à tous les démocrates et à tous les progressistes. Puisse Dieu avoir l’âme de notre frère Mohamed Noubir Amaoui en Sa Sainte Miséricorde. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.