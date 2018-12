Début des votes pour le All Star Game 2019

Le processus de désignation par vote des joueurs qui participeront au All Star Game 2019 le 17 février à Charlotte, a débuté mardi, a annoncé la Ligue nord-américaine de basket (NBA).

Le vote du public, sur Internet, prendra fin le 21 janvier, a précisé la NBA.

Selon la nouvelle formule inaugurée en 2018, le All Star Game, ou match des étoiles qui oppose chaque année les meilleurs joueurs du Championnat NBA, confronte désormais deux équipes sans considération de l'appartenance aux conférences Ouest et Est, formées par les deux joueurs, un à l'Est, un à l'Ouest, ayant reçu le plus de votes.

Les noms des capitaines et des huit autres titulaires seront annoncés le 24 janvier, tandis que les remplaçants désignés par les entraîneurs, seront connus le 31 janvier.

Le vote du public entre en compte à hauteur de 50% dans cette consultation, les 50% restants étant partagés entre les joueurs eux-mêmes et des représentants de la presse spécialisée.

La NBA a instauré une nouveauté cette année avec des jours comptant double pour le vote du public, les 3, 4, 10, 11 et 21 janvier.

La superstar de la NBA LeBron James qui a rejoint l'été dernier les Lakers, devrait sauf incroyable surprise être sélectionné pour son 15e All Star Game consécutif, ce qui le placerait à la 3e place du classement historique derrière deux légendes des Lakers Kareem Abdul-Jabbar (19) et Kobe Bryant (18).