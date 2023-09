Début aujourd’hui du stage des U20

La sélection nationale masculine U20 de football effectuera, du 4 au 12 septembre, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



A cet effet, l’entraîneur du Onze national, Mohamed Ouahbi, a retenu trente-deux joueurs à ce stage qui connaîtra la programmation de deux matchs amicaux contre la Belgique les 8 et 10 septembre, au Complexe Mohammed VI de football.



Ci-après la liste des joueurs convoqués: Al Achhab Abdesalam (Fath Union Sport), Al Mazyani Faissal (KRC Genk), Bensaad Adnane (Atletico Madrid), Boukamir Amine (Charleroi FC), Boukir Oussama (Granada), Byar Naim (Bologne FC), Dahak Mouad (Académie Mohammed VI), El Haddoudi Younes (Energie Cottbus), EL Hari Ilias (KVC Westerlo), El Houary Ali (Elche), EL Idrissi Mohamed (Amiens), EL Makkaoui Anass (Fath Union Sport), EL Mourabet Samir (RC Strasbourg), Elouarti Nassim (SV Wehen), Essadak Houssam (Académie Mohammed VI), Fettal Rachad (Unión Deportiva Almería), Ghalidi Brahim (Standard Liège), Harfi Mehdi (Bordeaux), Khalifi Yassine (UTS Touarga), Khatir Ahmed (Waasland-beveren), Laalaoui Reda (Fath Union Sport), Lekhdim Enriquez Youssef (Real Madrid), Lyakoubi Oussama (RC Strasbourg), M'hand Oulad Ismail (Arsenal), Maamar Ali RSC (Anderlecht), Maamma Othmane (Montpellier Hérault Sport Club), Mekkaoui Omar (NAC Breda), Mesbahi Abdelhakim (AS FAR Rabat), Motik Ilyass (Hassania Union Sport Agadir), Tajaouart Anas (RSC Anderlecht), Zabiri Yassir (Académie Mohammed VI) et Achraf Gagua (Union Touarga).