Débat sur l’utilisation efficiente et sûre des drones dans le système de l’aviation civile

Un séminaire d’experts s’est tenu, mercredi à Tanger, pour discuter des différents moyens et mécanismes en vue de soutenir une utilisation sûre et efficiente des drones dans le système de l’aviation civile.



Organisée par la Commission africaine de l'aviation civile (AFCAC), en partenariat avec la Conférence européenne de l'aviation civile (ECAC), l’Organisation arabe de l’aviation civile (ACAO) et l'agence américaine de sécurité dans les transports (TSA), avec le soutien de la Commission de l’Union européenne, cette rencontre connaît la participation de près de 150 experts internationaux venus débattre de l’importance des drones, ainsi que des défis liés à la surveillance aérienne à l'ère d’une démocratisation technologique élargie.



Intervenant à cette occasion, le directeur de l'aéroport international Tanger Ibn Batouta, Mohamed Bahaj, a souligné l’importance de la tenue de ce séminaire intercontinental dans le soutien de l’intégration efficiente et sûre des drones dans le système de l’aviation civile, relevant que cet événement vise à sensibiliser à la nécessité de mettre en place une approche proactive, afin de faire face à une éventuelle menace due à une utilisation malveillante.



Pour sa part, le directeur général de l’ACAO, Abdennebi Manar, a mis l'accent sur la démocratisation de l’utilisation des drones, touchant de ce fait différents domaines civils, dont l’agriculture et l'aménagement du territoire, rappelant que cet élargissement de l'utilisation nécessite une concertation intercontinentale pour mettre en place des mécanismes adéquats, capables de relever les défis du déploiement des drones au sein du système de l’aviation civile.



De son côté, l’attaché de la TSA au sein du bureau Afrique du Nord et Proche-orient, Bill William Grinolds, a mis en exergue l'importance de ce séminaire, qui permet d'ouvrir le débat et de partager les meilleures pratiques, visant à faire de l’espace aérien un lieu sûr en dépit d'une large utilisation des drones.



Il a, par ailleurs, tenu à affirmer la solidité des liens d'amitié historiques et d'estime mutuelle unissant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis.



La chargée du programme "Stability and peace-Global and transregional threats" à la Commission de l’Union européenne, Olivia Gervasoni, a, quant à elle, noté que cette rencontre, quatrième du genre, s’inscrit dans une logique de partage d’expériences et de perspectives globales des risques ayant trait à l’aviation civile.



Ce séminaire fait suite à une série d'ateliers, dont celui sur la sécurité et la facilitation de la sécurité aux frontières, tenu à Kigali (Rwanda), l'atelier sur les essais et la certification des équipements de sécurité, organisé à Abu Dhabi, et l’atelier sur l’innovation et la cybersécurité, tenu au Maroc en 2022.