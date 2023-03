Débat à Rabat sur le rôle des médiateurs et ombudsmans

Les travaux de la conférence internationale organisée en célébration du 20ème anniversaire de l'Institution du médiateur ont pris fin, mardi à Rabat, sur le thème "Garantir la dimension du développement de l'effectivité des droits de l'Homme dans les politiques publiques: Quel rôle pour les médiateurs et les ombudsmans?".



Réunissant une pléiade d'ombudsmans, d'universitaires et d’acteurs des droits de l’Homme, cette rencontre internationale marquant la commémoration du 20ème anniversaire de la création de l’Institution du médiateur du Royaume vient incarner la volonté institutionnelle d’évoquer les moments charnières de l’histoire de l’Institution.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le médiateur du Royaume du Maroc et vice-président de l'Association des ombudsmans et médiateurs francophones, Mohamed Benalilou, a indiqué que ce symposium a été l'occasion d'engager des discussions et des échanges fructueux sur des sujets de grande importance, notamment le rôle du médiateur dans l'effectivité des droits pour un modèle de développement réussi ainsi que les dimensions juridiques des institutions d'ombudsmans et leur rôle dans l'amélioration de la relation entre les usagers et l'administration.



Et d'ajouter que ce conclave a enregistré un débat riche et approfondi sur la résolution de l'ONU sur les médiateurs, à laquelle l'Institution du médiateur du Royaume du Maroc a largement contribué, et que la diplomatie marocaine a eu l'honneur de la présenter devant l'Assemblée générale des Nations unies.



Organisée sous le Haut-Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette conférence internationale a donné des éclairages sur l'évolution de l'Institution du médiateur et le bilan de ses réalisations pendant deux décennies sur le registre du règlement extrajudiciaire des contentieux.



Cette rencontre internationale a réservé un temps de réflexion important à l'engagement des médiateurs dans le processus du développement durable à l'appui de plaidoyers en faveur du droit au développement et ses effets sur les politiques publiques.



La conférence a cherché à approfondir le débat entre, d'une part, les médiateurs et les ombudsmans et les acteurs dans le domaine des droits de l'Homme et les universitaires, d'autre part, et ce, pour se concerter sur les champs d'action commune propice à l'accompagnement des évolutions dans le domaine de la médiation institutionnelle.



La réflexion s'est articulée sur trois axes, à savoir "L'apport et la portée de la résolution onusienne 75/186 sur le rôle des institutions des ombudsmans et des médiateurs", "La dimension du développement dans l'action des médiateurs et ombudsmans", ou encore "Le rôle des médiateurs et des ombudsmans dans l'orientation des politiques publiques en faveur de l'effectivité des droits".