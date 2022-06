Débat à Rabat sur le chantier de la régionalisation avancée

Les travaux d'une conférence sur le thème "Régionalisation avancée: pour une intégration régionale gage de réussite pour le NMD" ont débuté, mardi à Rabat, à l'initiative de Maroc diplomatique en collaboration avec la Fondation Konrad-Adenauer Stiftung Maroc. Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette conférence s’inscrit dans le cadre de l’édition 2022 de "MD Talks", un cycle de conférences de réflexion stratégique africaine et internationale. Cette rencontre, à laquelle prennent part des responsables gouvernementaux, dont le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, des académiciens et des experts, mettra l’accent sur les défis du chantier de la régionalisation avancée au Maroc et les moyens d’accélérer la mise en oeuvre de ce chantier stratégique à même de contribuer à la réussite du nouveau modèle de développement. En lançant sur de nouvelles bases le vaste projet de la régionalisation avancée en janvier 2010, Sa Majesté le Roi Mohammed VIlui assignait, entre autres objectifs majeurs, une finalité : l’harmonie institutionnelle, le développement partagé, la citoyenneté, la démocratie et le nécessaire équilibre territorial, a affirmé à l’ouverture de cette rencontre, Hassan Alaoui, président de Maroc diplomatique. "C'est la solution idoine pour l’essor et le développement de nos provinces sahariennes et, au-delà, le levier de la résolution politique au conflit du Sahara", a-t-il dit, rappelant qu’en novembre 2011, à l’occasion de la célébration du 36ème anniversaire de la Marche verte, le Souverain déclarait que "le Sahara marocain sera un véritable modèle de régionalisation avancée, impliquant une élection démocratique de ses instances et un large transfert des pouvoirs et des moyens, du centre vers les régions, et prévoyant des mécanismes de solidarité régionale et nationale, de mise à niveau sociale et de développement humain". Pour sa part, la directrice générale de Maroc diplomatique, Souad Mekkaoui, a indiqué que le processus de régionalisation avance à pas sûrs, notant que des efforts soutenus ont été consentis afin de poursuivre la concrétisation de ce chantier pionnier auquel le Souverain attache un intérêt particulier et accorde Sa Haute sollicitude. Elle a, en outre, soutenu que la réussite de la régionalisation avancée nécessite l’implication de l’ensemble des acteurs concernés dans le cadre d’une approche participative et renouvelée basée sur la coordination, le suivi et l’évaluation permanents, en vue de préserver les acquis et mettre en lumière les obstacles entravant l’évolution de ce processus. Mme Mekkaoui a rappelé qu’en décembre 2019, les premières Assises nationales de la régionalisation avancée ont été une occasion importante pour dresser le bilan de la mise en œuvre de la régionalisation avancée et une opportunité pour identifier les points de force et de faiblesse ayant accompagné la période institutionnelle de ce chantier qui peine à trouver son rythme afin qu’il puisse permettre aux territoires de jouer le rôle de levier de développement économique.