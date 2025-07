L'Agence Bayt Mal Al-Qods signe une convention pour l'autonomisation des agriculteurs palestiniens

L'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et le ministère palestinien de l'Agriculture ont signé, mercredi à Ramallah, une convention de financement du projet "Somoud", visant à autonomiser les agriculteurs palestiniens dans le gouvernorat d'Al Qods.



Cette convention a été signée par le ministre palestinien de l'Agriculture, Rizq Salimia et le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, Mohamed Salem Cherkaoui, en présence de l'ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane et des cadres de l'Agence à Al Qods.



Elle vise, dans une première phase, à soutenir 250 agriculteurs d'Al Qods, à travers trois types d'interventions qui comprennent notamment la distribution de plants agricoles, la distribution de citernes et réservoirs pour le transport d’eau ainsi que la remise de kits vétérinaires pour soutenir la richesse animale dans la région.



A cette occasion, M. Salimia a souligné que la signature de cette convention intervient à un moment crucial pour soutenir la résilience des agriculteurs à Al Qods et ses environs et renforcer leurs moyens de subsistance, ajoutant que cet accord constitue le début d'une série de projets à venir.



Le ministre palestinien a également salué le soutien constant de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, au profit des agriculteurs maqdessis.



De son côté, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods a indiqué que cette convention s'inscrit dans le cadre d'une série de programmes et d'initiatives menés par l'Agence, en application des Hautes Orientations de SM le Roi, président du Comité Al Qods, en vue d'appuyer toutes les franges de la population de la ville sainte, y compris les petits agriculteurs à l’intérieur comme à l’extérieur de la ville, à même de leur permettre de poursuivre leurs activités agricoles en dépit des défis croissants.



A cet effet, M. Cherkaoui, accompagné du sous-secrétaire du ministère de l'Agriculture, Badr Hawamdeh, ainsi que du directeur général des relations internationales, des affaires publiques et des médias du ministère, Mahmoud Fatafta, a visité des projets agricoles dans les villages de Beit Surik et Biddu, ainsi qu'une ferme ovine à Al-Judeira, tout en s’enquérant des expériences des agriculteurs et de leurs histoires de réussite dans la préservation de leurs terres, désormais encerclées de toutes parts par les colonies.



A l'occasion de cette visite, les porteurs de projets ont salué l'ensemble des initiatives visant à soutenir la résilience des agriculteurs palestiniens, louant les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif en la matière, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, notamment à travers les campagnes annuelles "Aouna" pour la récolte des olives, ou encore le projet "Somoud", appuyé par le ministère palestinien de l'Agriculture, en coopération avec le ministère des Affaires d'Al Qods et le gouvernorat d'Al Qods.