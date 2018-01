Débat à Agadir sur les investissements dans le sport

"Le sport, une niche à forte valeur ajoutée pour Agadir" est le thème d'un débat qui a réuni lundi des opérateurs économiques, des dirigeants de clubs, des élus et des responsables de la capitale du Souss, ainsi que des spécialistes du management du sport.

Le débat a été organisé à l'initiative du Conseil régional d'investissement, en marge de la tenue au Maroc de la Coupe d'Afrique des joueurs locaux (CHAN), Agadir étant l'une des villes hôtes de cette messe du football continental.

"Plus qu'un loisir ou divertissement, le sport s'affirme comme une industrie. Il s'agit d'un vecteur important de création de richesses et d'opportunités d'emploi", tel est le leitmotiv de cette rencontre.

Différents intervenants ont évoqué le potentiel qu'offre aujourd'hui le sport ainsi que son attrait pour les investisseurs compte tenu de la grande popularité des sports comme le football, le basketball ou encore le tennis autant en termes de sponsoring, de droits médias que d’acquisition de clubs.

La popularité du sport au Maroc, la transformation en cours des clubs de football en sociétés anonymes, l'organisation de manifestations de haut niveau, tel le CHAN et l'espoir d'abriter le Mondial sont autant d'atouts qui plaident pour davantage d'investissements dans le sport au niveau national et régional, indique-t-on à cette occasion.

Nombre d'intervenants parmi les élus des conseils de la région et de la commune ainsi que des opérateurs économiques et du secteur touristique n'ont pas manqué de mettre en exergue les atouts qu'offre Agadir pour drainer le tourisme sportif et le sport touristique, en relevant l'importance de promouvoir davantage la niche de sport et d'appuyer les investissements dans ce secteur porteur.

Au cours de cette rencontre, l'expérience des Iles Canaries a été, par ailleurs, présentée par un responsable de cette région espagnole qui a mis en valeur l'importance des revenus générés par le marché du sport et le tourisme sportif au niveau local à la faveur notamment des investissements d'envergure engagés dans l'installation des infrastructures sportives, médicales et de bien-être, la promotion de la pratique du sport auprès de la population et la formation des cadres spécialisés.