De nouvelles règles mondiales pour un avenir alimentaire plus juste

Cette année, les gouvernements peuvent veiller à ce que de meilleures règles internationales nous aident à nous remettre sur la voie d'un système commercial agricole plus juste et plus durable, et à surmonter les récents revers dans nos efforts pour lutter contre la faim et la malnutrition. Le Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires en septembre, la conférence des Nations unies sur le climat (COP26) en novembre et la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui débutera plus tard ce mois-ci offrent aux décideurs de nombreuses occasions d'agir.



La pandémie de Covid-19, les ralentissements économiques, le changement climatique et les conflits ont tous contribué à une augmentation de la faim et de la malnutrition. Et le récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est le dernier d'une série d'avertissements qui montrent pourquoi les gouvernements doivent prendre des mesures audacieuses immédiates pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés.



En particulier, les gouvernements devraient se concentrer sur la correction et la réduction des distorsions qui pèsent actuellement sur les marchés alimentaires et agricoles. Si les décideurs politiques peuvent améliorer le fonctionnement de ces marchés, les producteurs et les consommateurs vulnérables en bénéficieront le plus.



De toute évidence, le statu quo n'est pas une option. Selon des estimations récentes des agences des Nations unies, entre 720 millions et 811 millions de personnes étaient confrontées à la faim en 2020. De plus, l'insécurité alimentaire modérée ou sévère a lentement augmenté au cours des six dernières années et touche désormais près d'une personne sur trois dans le monde. Nous devons changer de cap si nous voulons atteindre l'objectif de développement durable consistant à mettre fin à la faim et à la malnutrition d'ici la fin de cette décennie.



L'augmentation attendue de la population mondiale à près de dix milliards d'ici 2050 ajoute un élément d'urgence supplémentaire. De meilleures règles concernant le commerce et les marchés peuvent contribuer à améliorer la sécurité alimentaire en soutenant les efforts visant à créer des emplois, à augmenter les revenus et à stimuler la productivité agricole de manière durable. Des marchés qui fonctionnent mieux renforceraient également la résilience du système alimentaire au réchauffement climatique, à mesure que les modèles de température et de précipitations changent et que les événements météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations et les tempêtes deviennent plus fréquents et plus intenses.



Dans le même temps, la récente augmentation de la faim et de la malnutrition doit être considérée dans le contexte des progrès significatifs réalisés au cours du dernier quart de siècle. Au cours de cette période, des dizaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire à mesure que les revenus moyens ont augmenté et que les marchés sont devenus plus intégrés.



Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le commerce des produits alimentaires et agricoles a plus que doublé en termes réels depuis 1995, la part du commerce entre pays en développement augmentant également rapidement. Récemment, les nouvelles technologies numériques ont contribué à une transformation des marchés alimentaires et agricoles en augmentant la productivité et en facilitant le commerce transfrontalier de biens et de services.



En outre, les pays ont négocié et signé un nombre croissant de nouveaux accords commerciaux bilatéraux et régionaux alors qu'ils cherchent à améliorer leur accès aux marchés et à approfondir l'intégration avec leurs partenaires commerciaux, à la fois dans les régions voisines et plus éloignées. Mais les efforts pour mettre à jour les règles du commerce mondial pour l'alimentation et l'agriculture n'ont avancé que lentement.



Lors d'une réunion en 2015 à Nairobi, les ministres du Commerce ont conclu un accord pour mettre fin aux subventions à l'exportation agricole , remplissant ainsi un engagement clair au titre des ODD. Et à Bali deux ans plus tôt, les pays sont parvenus à un accord sous les auspices de l'OMC sur d'autres questions alimentaires et agricoles dans le cadre d'un paquet commercial plus large. Mais il reste encore beaucoup à faire pour résoudre les problèmes de longue date des marchés alimentaires et agricoles et garantir que les règles mondiales seront également adaptées à l'avenir.



A l'approche de la conférence ministérielle de l'OMC, je préside les discussions entre les négociateurs sur une liste de sept sujets liés au commerce agricole, notamment les subventions pour des produits tels que le coton, les restrictions sur les exportations alimentaires et le défi d'améliorer l'accès des agriculteurs aux marchés. Sont également à l'ordre du jour des règles régissant l'approvisionnement en denrées alimentaires pour les stocks publics, des garanties pour les produits agricoles et des règles sur des mesures qui ressemblent à des subventions à l'exportation. Dans tous les domaines, améliorer la transparence en rendant plus d'informations facilement disponibles est une préoccupation essentielle pour de nombreux pays.



Les ministres pourraient faire un grand pas en avant lors de la conférence de l'OMC en convenant d'un résultat sur l'alimentation et l'agriculture qui aide à rétablir la confiance, trace la voie à suivre et galvanise l'engagement politique. Cela nous permettrait de rétablir la confiance dans notre capacité collective à relever les défis auxquels nous sommes confrontés.



Aujourd'hui, nous devons nous efforcer de surmonter la pandémie, de construire des économies plus inclusives et durables et de jeter les bases d'un avenir plus juste et plus résilient. Un accord à l'OMC qui améliore les règles du commerce alimentaire et agricole serait un début important.



Par Gloria Abraham Peralta

Ambassadrice du Costa Rica auprès de l'Organisation mondiale du commerce et présidente de la session extraordinaire du Comité de l'agriculture de l'OMC