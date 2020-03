De nouvelles mesures pour faciliter l’accès aux services administratifs à Youssoufia

La préfecture de la province de Youssoufia a annoncé une batterie de nouvelles mesures pour recevoir les demandes des citoyens et faciliter l’accès aux services administratifs, et ce suite à l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire et aux mesures préventives prises par les pouvoirs publics pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans ce sens, il a été procédé, au niveau du secrétariat général de la préfecture, à la mise sur pied d’une cellule qui sera à la disposition des citoyennes et citoyens de la province.

Cette cellule, indique un communiqué de la préfecture, veillera à recevoir les demandes des citoyens, à leur offrir les services administratifs à distance, à les orienter, à leur prodiguer conseils et à répondre à leurs questions relatives aux missions et attributions dévolues aux services de l’administration territoriale, et ce tout au long des jours et horaires de travail, du lundi au vendredi de 08H30 à 16H30. Et la même source de souligner que la préfecture a mis en place, à cet effet, un numéro de téléphone direct (05.24.64.90.36) ainsi qu’une adresse électronique: info.provinceyoussoufia@gmail.com.